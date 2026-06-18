Miles de fanáticos convierten Manhattan en una fiesta histórica para celebrar el título de los Knicks

Manhattan celebra título histórico.

Miles abarrotan el desfile.

Knicks rompen larga sequía

Miles de personas tomaron este jueves las calles del bajo Manhattan para celebrar el campeonato de los New York Knicks, un logro que puso fin a más de cinco décadas de espera para una de las franquicias más emblemáticas de la NBA.

La ciudad se vistió de naranja y azul desde las primeras horas del día para acompañar a los nuevos campeones en un desfile multitudinario que recorrió la icónica avenida Broadway, en el tramo conocido como el “Cañón de los Héroes”.

La celebración comenzó en Battery Park y avanzó hacia la Alcaldía de Nueva York, donde estaba previsto un acto oficial encabezado por el alcalde Zohran Mamdani, quien recibiría a los jugadores y les entregaría las llaves de la ciudad como reconocimiento por la conquista del título.

Los aficionados llegaron antes del amanecer para asegurar un lugar privilegiado

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La emoción por el campeonato se hizo evidente mucho antes de que iniciara el desfile.

Desde antes del amanecer, seguidores procedentes de los cinco distritos de Nueva York comenzaron a ocupar espacios a lo largo del recorrido para asegurarse una buena vista del paso de los campeones.

El acceso a las áreas destinadas al público abrió a las 6:00 de la mañana, pero apenas dos horas después la capacidad disponible ya se encontraba completamente ocupada.

Muchos aficionados decidieron pasar parte de la madrugada en las calles para no perderse un acontecimiento considerado histórico para la ciudad y para varias generaciones de seguidores del equipo.

La enorme asistencia obligó a miles de personas a buscar cualquier punto elevado o espacio disponible desde donde pudieran observar a los jugadores durante el recorrido.