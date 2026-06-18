Miles de fanáticos convierten Manhattan en una fiesta histórica para celebrar el título de los Knicks
Publicado el18/06/2026 a las 08:25
- Manhattan celebra título histórico.
- Miles abarrotan el desfile.
- Knicks rompen larga sequía
Miles de personas tomaron este jueves las calles del bajo Manhattan para celebrar el campeonato de los New York Knicks, un logro que puso fin a más de cinco décadas de espera para una de las franquicias más emblemáticas de la NBA.
La ciudad se vistió de naranja y azul desde las primeras horas del día para acompañar a los nuevos campeones en un desfile multitudinario que recorrió la icónica avenida Broadway, en el tramo conocido como el “Cañón de los Héroes”.
La celebración comenzó en Battery Park y avanzó hacia la Alcaldía de Nueva York, donde estaba previsto un acto oficial encabezado por el alcalde Zohran Mamdani, quien recibiría a los jugadores y les entregaría las llaves de la ciudad como reconocimiento por la conquista del título.
Los aficionados llegaron antes del amanecer para asegurar un lugar privilegiado
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La emoción por el campeonato se hizo evidente mucho antes de que iniciara el desfile.
Desde antes del amanecer, seguidores procedentes de los cinco distritos de Nueva York comenzaron a ocupar espacios a lo largo del recorrido para asegurarse una buena vista del paso de los campeones.
El acceso a las áreas destinadas al público abrió a las 6:00 de la mañana, pero apenas dos horas después la capacidad disponible ya se encontraba completamente ocupada.
Muchos aficionados decidieron pasar parte de la madrugada en las calles para no perderse un acontecimiento considerado histórico para la ciudad y para varias generaciones de seguidores del equipo.
La enorme asistencia obligó a miles de personas a buscar cualquier punto elevado o espacio disponible desde donde pudieran observar a los jugadores durante el recorrido.
El campeonato rompe una espera que se prolongó durante más de 50 años
La magnitud de la celebración refleja la importancia del título conseguido por los Knicks.
La franquicia había conquistado anteriormente los campeonatos de la NBA en 1970 y 1973, pero el triunfo actual tiene un significado especial debido a la larga sequía que vivió la organización durante más de medio siglo.
Además, aunque el equipo cuenta con una historia de ocho décadas, nunca había protagonizado un desfile de estas dimensiones.
Por ello, la celebración de este jueves fue considerada la primera gran rúa de campeones en los 80 años de existencia de la franquicia.
La espera acumulada durante generaciones convirtió el recorrido por Manhattan en una auténtica fiesta colectiva para miles de neoyorquinos.
Jalen Brunson y las figuras del equipo reciben las mayores ovaciones
Entre los jugadores más aclamados por los aficionados destacó Jalen Brunson, elegido Jugador Más Valioso de las Finales y una de las principales figuras del campeonato.
También recibieron fuertes muestras de apoyo Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Josh Hart y Mikal Bridges, quienes fueron fundamentales durante la temporada que culminó con la conquista del título.
A medida que avanzaba el desfile, los seguidores coreaban nombres, agitaban banderas y lucían camisetas con los colores tradicionales del equipo.
La atmósfera festiva dominó cada tramo del recorrido, convirtiendo el evento en una de las celebraciones deportivas más importantes registradas recientemente en la ciudad.
Nueva York despliega un operativo de seguridad sin precedentes
Ante la enorme convocatoria, las autoridades implementaron un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo del evento.
Más de 10.000 agentes fueron desplegados en distintos puntos de Manhattan, la cifra más alta destinada a un evento planificado en la ciudad de Nueva York.
La decisión llegó después de algunos incidentes registrados durante las celebraciones espontáneas que se produjeron el pasado fin de semana tras la obtención del campeonato.
Pese a ello, durante el desfile predominó un ambiente familiar y festivo entre la multitud que llenó las calles del bajo Manhattan.
Mientras avanzaba la celebración, también resonaban los acordes de “Empire State of Mind”, la popular canción de Alicia Keys y Jay-Z que desde hace años se ha convertido en un himno no oficial de los Knicks.
La artista neoyorquina tenía previsto interpretar el tema durante la ceremonia de cierre en el Ayuntamiento, poniendo el broche final a una jornada que quedará grabada en la memoria de los aficionados como uno de los momentos más importantes en la historia moderna de la franquicia.
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FUENTE: EFE