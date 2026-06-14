¡Los Knicks son campeones de la NBA!

Después de más de medio siglo de espera, los New York Knicks finalmente volvieron a la cima de la NBA.

El equipo neoyorquino derrotó 94-90 a los San Antonio Spurs en el Juego 5 y selló la serie 4-1 para conquistar su tercer campeonato.

La victoria rompe una sequía histórica de 53 años y devuelve a una de las franquicias más icónicas de la liga al lugar que su afición llevaba décadas esperando.

Brunson lidera una noche histórica

El gran protagonista fue Jalen Brunson, quien firmó una actuación decisiva en el momento más importante de la temporada. El base fue el motor ofensivo del equipo y el encargado de marcar el ritmo en un partido cerrado hasta el final.

En un duelo intenso en Texas, los Knicks supieron manejar la presión y ejecutar mejor en los minutos finales. Brunson, junto a Karl-Anthony Towns, volvió a ser clave en ambos lados de la cancha, consolidando una dupla que marcó la diferencia durante toda la serie.

El equipo mostró carácter en los momentos decisivos, algo que había sido una constante en estos playoffs.

Un camino sólido hacia el título