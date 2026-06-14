¡Los Knicks son campeones de la NBA!
Publicado el13/06/2026 a las 18:45
Después de más de medio siglo de espera, los New York Knicks finalmente volvieron a la cima de la NBA.
El equipo neoyorquino derrotó 94-90 a los San Antonio Spurs en el Juego 5 y selló la serie 4-1 para conquistar su tercer campeonato.
La victoria rompe una sequía histórica de 53 años y devuelve a una de las franquicias más icónicas de la liga al lugar que su afición llevaba décadas esperando.
Brunson lidera una noche histórica
El gran protagonista fue Jalen Brunson, quien firmó una actuación decisiva en el momento más importante de la temporada. El base fue el motor ofensivo del equipo y el encargado de marcar el ritmo en un partido cerrado hasta el final.
En un duelo intenso en Texas, los Knicks supieron manejar la presión y ejecutar mejor en los minutos finales. Brunson, junto a Karl-Anthony Towns, volvió a ser clave en ambos lados de la cancha, consolidando una dupla que marcó la diferencia durante toda la serie.
El equipo mostró carácter en los momentos decisivos, algo que había sido una constante en estos playoffs.
Un camino sólido hacia el título
El campeonato no fue casualidad. Nueva York construyó una temporada consistente desde el inicio, terminando tercero en la Conferencia Este y mostrando solidez tanto en defensa como en ataque.
En los playoffs, el equipo superó a rivales exigentes como Hawks, 76ers y Cavaliers antes de imponerse a los Spurs en las Finales.
Además, los Knicks ya habían demostrado su nivel al conquistar la NBA Cup frente al mismo rival, anticipando lo que sería un cierre de temporada dominante.
El trabajo del entrenador Mike Brown también fue clave, logrando ensamblar un equipo equilibrado con aportes fundamentales de jugadores como OG Anunoby, Mikal Bridges y Josh Hart.
El regreso de una franquicia histórica
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Este título representa mucho más que un trofeo. Es la reivindicación de una franquicia histórica que no ganaba desde 1973 y que había vivido décadas de frustración.
La afición de Nueva York, considerada una de las más apasionadas de la liga, finalmente celebra un campeonato que parecía esquivo.
Con una base sólida y figuras en su mejor momento, los Knicks no solo ganaron el presente, sino que también abren la puerta a una nueva era competitiva en la NBA.
Tras romper la sequía, el reto ahora será mantenerse en la élite y defender el título en una liga cada vez más competitiva.
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