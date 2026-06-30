Bombazo en la NBA: LeBron James no seguirá con los Lakers

En uno de los movimientos más impactantes del mercado de la NBA, LeBron James confirmó que no continuará con los Los Angeles Lakers y disputará la temporada 2026-27 con una nueva franquicia.

La decisión pone fin a una etapa de ocho campañas en Los Ángeles y abre el último capítulo de una de las carreras más exitosas en la historia del baloncesto.

LeBron le comunica su decisión a los Lakers

De acuerdo con ESPN, Rich Paul, representante y director ejecutivo de Klutch Sports, informó a la franquicia angelina que LeBron no regresará y que el equipo puede seguir adelante sin él.

A sus 41 años, el cuatro veces campeón de la NBA iniciará la temporada número 24 de su carrera, un récord absoluto en la liga.

Warriors aparecen como favoritos

Diversos reportes señalan que los Golden State Warriors preparan una ofensiva para incorporar a LeBron una vez abierto el mercado de agentes libres.

La franquicia busca reforzarse alrededor de Stephen Curry y Draymond Green con el objetivo de volver a pelear por el campeonato.

Además, también se analiza un posible movimiento para incorporar a Anthony Davis mediante un canje.

Sigue compitiendo al máximo nivel

Pese a su veteranía, LeBron continúa siendo uno de los jugadores más productivos de la liga.

La temporada pasada promedió 20.9 puntos, 7.2 asistencias y 6.1 rebotes por encuentro, además de ser seleccionado nuevamente para el Juego de Estrellas.

En los playoffs elevó su rendimiento y lideró a los Lakers durante la primera ronda.

El último gran desafío

Todo indica que este será el último gran reto en la histórica carrera de LeBron James, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Su próximo destino podría convertir a los Warriors en uno de los principales candidatos al título y dar forma a uno de los movimientos más importantes en la historia reciente de la NBA.