El futuro de LeBron James sigue en el aire en la NBA

LeBron James vuelve a ser el gran protagonista del mercado de la NBA. A sus 24 temporadas proyectadas en la liga, su próximo destino sigue sin definirse.

La decisión de LeBron puede cambiar el equilibrio de poder en la NBA, justo en una agencia libre marcada por movimientos históricos.

Un patrón que se repite

El silencio es parte de la estrategia.

Como en 2010, 2014 y 2018, LeBron mantiene su decisión en privado, sin revelar pistas claras sobre su próximo equipo.

La incertidumbre domina.

Cleveland vuelve a aparecer en el radar

El regreso toma fuerza.