Lakers cambian de dueño por más de $12,000 millones

Los Lakers de Los Ángeles vuelven a sacudir el mercado deportivo. Apenas un año después de su anterior cambio de propietario, la histórica franquicia de la NBA habría alcanzado un acuerdo para ser vendida por más de 12,000 millones de dólares.

Según ESPN, los empresarios Josh Kushner y Bob Iger acordaron adquirir el control de los Lakers en una operación que establecería una nueva cifra récord para una franquicia deportiva.

Lakers vuelven a cambiar de dueño

La operación se produce apenas un año después de que Mark Walter adquiriera el control de los Lakers a la familia Buss por una valoración cercana a los 10,000 millones de dólares.

Ahora, Walter dejaría la franquicia mediante una operación valorada en más de 2,000 millones de dólares adicionales.

De Las Vegas a comprar los Lakers

Kushner e Iger habían mostrado inicialmente interés en participar en un posible proyecto de expansión de la NBA en Las Vegas.

Sin embargo, sus planes cambiaron cuando apareció la posibilidad de adquirir una de las franquicias más reconocidas del deporte estadounidense.

Ambos empresarios decidieron presentar una oferta por los Lakers y finalmente habrían alcanzado un acuerdo para tomar el control del equipo.

Los nuevos propietarios hablan de una apuesta a largo plazo