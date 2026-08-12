Lakers cambian de dueño por más de $12,000 millones
Publicado el12/08/2026 a las 09:40
Los Lakers de Los Ángeles vuelven a sacudir el mercado deportivo. Apenas un año después de su anterior cambio de propietario, la histórica franquicia de la NBA habría alcanzado un acuerdo para ser vendida por más de 12,000 millones de dólares.
Según ESPN, los empresarios Josh Kushner y Bob Iger acordaron adquirir el control de los Lakers en una operación que establecería una nueva cifra récord para una franquicia deportiva.
Lakers vuelven a cambiar de dueño
La operación se produce apenas un año después de que Mark Walter adquiriera el control de los Lakers a la familia Buss por una valoración cercana a los 10,000 millones de dólares.
Ahora, Walter dejaría la franquicia mediante una operación valorada en más de 2,000 millones de dólares adicionales.
De Las Vegas a comprar los Lakers
Kushner e Iger habían mostrado inicialmente interés en participar en un posible proyecto de expansión de la NBA en Las Vegas.
Sin embargo, sus planes cambiaron cuando apareció la posibilidad de adquirir una de las franquicias más reconocidas del deporte estadounidense.
Ambos empresarios decidieron presentar una oferta por los Lakers y finalmente habrían alcanzado un acuerdo para tomar el control del equipo.
Los nuevos propietarios hablan de una apuesta a largo plazo
Kushner e Iger destacaron la historia de la organización y aseguraron que su objetivo será mantener a los Lakers compitiendo al máximo nivel.
También expresaron respeto por el legado construido por Jerry y Jeanie Buss, cuya familia estuvo vinculada al control de la franquicia durante décadas.
Mark Walter se despide de los Lakers
Walter, por su parte, calificó su etapa como propietario como uno de los grandes honores de su vida y manifestó confianza en el futuro de la organización.
Su salida se produce después de un periodo sorprendentemente corto al frente de la franquicia.
Una franquicia cuyo valor parece no tener techo
La nueva operación vuelve a demostrar el extraordinario crecimiento en el valor de las principales franquicias deportivas estadounidenses.
Los Lakers, una de las organizaciones más reconocidas de la NBA y del deporte mundial, entrarían ahora en una nueva era bajo el liderazgo de Kushner e Iger.
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