Luis Díaz lidera a Colombia en debut con triunfo ante Uzbekistán

Colombia comenzó su camino en el Mundial 2026 con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán en el estadio Azteca, en un partido que tuvo como gran figura a Luis Díaz, decisivo en los momentos clave.

La Tricolor arranca con tres puntos y confirma a Luis Díaz como su jugador más determinante, en un grupo donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Luis Díaz cambia el partido cuando Colombia lo necesita

El encuentro tuvo un punto de quiebre claro: la aparición de Luis Díaz.

Durante gran parte del primer tiempo, Colombia dominó la posesión pero sin profundidad. Sin embargo, el extremo comenzó a marcar diferencias con su velocidad y desequilibrio.

Primero avisó con un remate que pegó en el palo y luego generó peligro constante, hasta que participó directamente en el 1-0 con un centro preciso que terminó en gol de Dani Muñoz.

Su influencia no solo fue técnica, sino también emocional, levantando al equipo y al estadio en momentos de tensión.

Colombia domina, pero le cuesta romper el bloque rival