Luis Díaz lidera a Colombia en debut con triunfo ante Uzbekistán
Publicado el17/06/2026 a las 20:13
Colombia comenzó su camino en el Mundial 2026 con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán en el estadio Azteca, en un partido que tuvo como gran figura a Luis Díaz, decisivo en los momentos clave.
La Tricolor arranca con tres puntos y confirma a Luis Díaz como su jugador más determinante, en un grupo donde cada detalle puede marcar la diferencia.
Luis Díaz cambia el partido cuando Colombia lo necesita
El encuentro tuvo un punto de quiebre claro: la aparición de Luis Díaz.
Durante gran parte del primer tiempo, Colombia dominó la posesión pero sin profundidad. Sin embargo, el extremo comenzó a marcar diferencias con su velocidad y desequilibrio.
Primero avisó con un remate que pegó en el palo y luego generó peligro constante, hasta que participó directamente en el 1-0 con un centro preciso que terminó en gol de Dani Muñoz.
Su influencia no solo fue técnica, sino también emocional, levantando al equipo y al estadio en momentos de tensión.
Colombia domina, pero le cuesta romper el bloque rival
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tuvo el control del partido en el arranque, pero se encontró con una defensa ordenada de Uzbekistán.
El planteamiento rival logró neutralizar durante varios minutos a los creativos colombianos, obligando a buscar soluciones individuales.
Colombia tuvo la pelota, pero no encontraba espacios claros hasta que Díaz logró romper ese esquema.
Un error complica el partido
El segundo tiempo comenzó con un golpe inesperado.
Un error del arquero Camilo Vargas permitió el empate de Uzbekistán, que aprovechó un rebote dentro del área para poner el 1-1.
El gol cambió momentáneamente el ritmo del partido y dio confianza al rival.
Reacción inmediata y sentencia final
Colombia reaccionó rápido tras el empate.
Una recuperación en campo rival derivó en el segundo gol, convertido por Luis Díaz, que firmó así su primer tanto en Mundiales.
En el tramo final, Uzbekistán intentó presionar en busca del empate, pero dejó espacios que Colombia aprovechó en una jugada final que terminó con el gol de Campaz para el 3-1 definitivo.
Colombia buscará consolidar su buen inicio en el grupo, mientras Uzbekistán deberá ajustar su defensa si quiere mantenerse con opciones.
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