Terror en aula: reportan tiroteo en escuela de Filipinas con al menos 3 muertos y siete heridos
Publicado el22/06/2026 a las 08:53
- Tiroteo en escuela de Filipinas
- Estudiantes armados atacan
- Tres muertos confirmados
Un tiroteo dentro de una escuela secundaria en Filipinas dejó tres estudiantes muertos y siete heridos, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad educativa.
El ataque ocurrió a media mañana en la Escuela Secundaria Nacional San José, en la ciudad de Tacloban, donde dos adolescentes abrieron fuego contra sus propios compañeros.
Las autoridades confirmaron que los agresores, de 14 y 15 años, eran alumnos del mismo plantel, lo que ha generado mayor preocupación por la seguridad dentro de los centros educativos.
El jefe policial Jason Capoy indicó que se trata de un incidente poco común en el país, donde los tiroteos escolares no son frecuentes, aunque sí existe circulación ilegal de armas.
Sospechosos detenidos y primeras versiones del móvil
Ambos estudiantes fueron arrestados tras el ataque, uno dentro de la escuela y el otro luego de huir a una vivienda cercana donde fue localizado por la policía.
Durante los primeros interrogatorios, los menores señalaron que sufrían acoso escolar, lo que podría estar relacionado con el motivo del ataque, aunque la investigación sigue en curso.
TE PUEDE INTERESAR: Nueva ola de calor amenaza al noroeste de EEUU: temperaturas podrían romper récords históricos
Capoy detalló que los agresores eran amigos cercanos y que ninguno contaba con antecedentes penales, lo que complica aún más la comprensión del caso.
Las autoridades buscan esclarecer cómo evolucionó el conflicto que derivó en uno de los episodios más violentos registrados recientemente en una institución educativa del país.
Fallas de seguridad y acceso a las armas
Uno de los atacantes utilizó una pistola de 9 milímetros que habría obtenido de una tía policía, mientras que el otro portaba un revólver calibre .38 registrado a nombre de una empresa de seguridad.
El ingreso de las armas al campus fue posible debido a la limitada vigilancia, ya que solo un guardia estaba asignado para cubrir varias entradas del plantel.
“El presidente se entristeció por este incidente”, expresó la subsecretaria Claire Castro, al informar que se ordenó reforzar la seguridad en escuelas y espacios públicos.
La policía también confirmó que los agresores irrumpieron en más de un salón, persiguiendo a estudiantes que intentaban huir del tiroteo.
Impacto, reacción oficial y lo que sigue
Testimonios y videos difundidos muestran a alumnos escondidos bajo los pupitres, llorando y llamando a sus familias mientras se escuchaban disparos en el exterior.
La mayoría de las víctimas eran estudiantes mujeres, según informaron las autoridades, que también recuperaron decenas de casquillos en la escena del crimen.
El presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenó una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y prevenir nuevos ataques en el futuro.
Debido a que los agresores son menores, podrían ser entregados a instituciones de bienestar social, mientras se analiza su responsabilidad legal conforme a la legislación vigente, señaló ‘CBS News‘.