Terror en aula: reportan tiroteo en escuela de Filipinas con al menos 3 muertos y siete heridos

Tiroteo en escuela de Filipinas

Estudiantes armados atacan

Tres muertos confirmados

Un tiroteo dentro de una escuela secundaria en Filipinas dejó tres estudiantes muertos y siete heridos, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad educativa.

El ataque ocurrió a media mañana en la Escuela Secundaria Nacional San José, en la ciudad de Tacloban, donde dos adolescentes abrieron fuego contra sus propios compañeros.

Las autoridades confirmaron que los agresores, de 14 y 15 años, eran alumnos del mismo plantel, lo que ha generado mayor preocupación por la seguridad dentro de los centros educativos.

El jefe policial Jason Capoy indicó que se trata de un incidente poco común en el país, donde los tiroteos escolares no son frecuentes, aunque sí existe circulación ilegal de armas.

Sospechosos detenidos y primeras versiones del móvil

Ambos estudiantes fueron arrestados tras el ataque, uno dentro de la escuela y el otro luego de huir a una vivienda cercana donde fue localizado por la policía.

Durante los primeros interrogatorios, los menores señalaron que sufrían acoso escolar, lo que podría estar relacionado con el motivo del ataque, aunque la investigación sigue en curso.

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Capoy detalló que los agresores eran amigos cercanos y que ninguno contaba con antecedentes penales, lo que complica aún más la comprensión del caso.

Las autoridades buscan esclarecer cómo evolucionó el conflicto que derivó en uno de los episodios más violentos registrados recientemente en una institución educativa del país.