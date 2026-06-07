Las redadas que sacudieron Los Ángeles dejaron heridas que aún no sanan

Redadas marcaron comunidades inmigrantes.

Hubo protestas y resistencia.

Los Ángeles recuerda impactos.

Las redadas migratorias realizadas hace un año en Los Ángeles continúan marcando a las comunidades afectadas, que recuerdan las detenciones, las deportaciones y las consecuencias humanas derivadas de los operativos impulsados por la Administración del presidente Donald Trump.

Los operativos ejecutados el 6 de junio de 2025 en el condado más poblado de Estados Unidos fueron considerados por activistas y organizaciones como un punto de inflexión en la estrategia nacional de deportaciones masivas.

Los operativos marcaron a cientos de familias

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Segun EFE, la mañana del 6 de junio de 2025, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizaron múltiples redadas en distintos puntos del condado de Los Ángeles.

Los operativos se extendieron por más de siete ubicaciones.

Uno de los principales objetivos fue la empresa Ambiance Apparel.

En ese lugar fueron detenidos más de 40 trabajadores.

Uno de ellos, un inmigrante de 33 años que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias, aseguró que la experiencia dejó una marca permanente.

El trabajador señaló que fue detenido sin que se respetara el debido proceso.

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También indicó que tardó más de una semana en poder comunicarse con un abogado.

Posteriormente permaneció más de dos meses recluido en la cárcel migratoria de Adelanto, en California.

Actualmente forma parte de la campaña Lucha Zapoteca, impulsada por Warehouse Workers Resource Center.

La iniciativa brinda apoyo a los 15 trabajadores de raíces indígenas detenidos en esa compañía.

Tres de ellos ya fueron deportados.