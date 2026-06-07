Las redadas que sacudieron Los Ángeles dejaron heridas que aún no sanan
Publicado el07/06/2026 a las 09:30
- Redadas marcaron comunidades inmigrantes.
- Hubo protestas y resistencia.
- Los Ángeles recuerda impactos.
Las redadas migratorias realizadas hace un año en Los Ángeles continúan marcando a las comunidades afectadas, que recuerdan las detenciones, las deportaciones y las consecuencias humanas derivadas de los operativos impulsados por la Administración del presidente Donald Trump.
Los operativos ejecutados el 6 de junio de 2025 en el condado más poblado de Estados Unidos fueron considerados por activistas y organizaciones como un punto de inflexión en la estrategia nacional de deportaciones masivas.
Los operativos marcaron a cientos de familias
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Segun EFE, la mañana del 6 de junio de 2025, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizaron múltiples redadas en distintos puntos del condado de Los Ángeles.
Los operativos se extendieron por más de siete ubicaciones.
Uno de los principales objetivos fue la empresa Ambiance Apparel.
En ese lugar fueron detenidos más de 40 trabajadores.
Uno de ellos, un inmigrante de 33 años que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias, aseguró que la experiencia dejó una marca permanente.
El trabajador señaló que fue detenido sin que se respetara el debido proceso.
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También indicó que tardó más de una semana en poder comunicarse con un abogado.
Posteriormente permaneció más de dos meses recluido en la cárcel migratoria de Adelanto, en California.
Actualmente forma parte de la campaña Lucha Zapoteca, impulsada por Warehouse Workers Resource Center.
La iniciativa brinda apoyo a los 15 trabajadores de raíces indígenas detenidos en esa compañía.
Tres de ellos ya fueron deportados.
Los Ángeles fue visto como un laboratorio de prueba
Los operativos también alcanzaron una tienda Home Depot.
En ese lugar fueron detenidos jornaleros que ofrecían su mano de obra.
Defensores de los derechos civiles acudieron para intentar documentar posibles irregularidades.
Sin embargo, varios de ellos también fueron detenidos y enfrentaron cargos federales.
Para organizaciones comunitarias, las redadas revelaron la estrategia que posteriormente sería aplicada en otras partes del país.
Ron Gochez, portavoz de Unión del Barrio, aseguró que Los Ángeles funcionó como un laboratorio para implementar medidas dirigidas a los inmigrantes más vulnerables.
Según el activista, el objetivo era generar temor dentro de la comunidad migrante.
Las acciones desarrolladas ese día se convirtieron en una referencia para la política de deportaciones impulsada posteriormente en otras ciudades.
El Gobierno buscaba alcanzar la meta de un millón de deportados durante el primer año.
Las redadas provocaron movilización comunitaria
Las detenciones desencadenaron protestas y manifestaciones en diferentes sectores de Los Ángeles.
Las movilizaciones crecieron tras denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza durante los operativos.
La respuesta de la Casa Blanca incluyó el despliegue de la Guardia Nacional de California sin la autorización del gobernador Gavin Newsom.
Según organizaciones comunitarias, era una situación que no ocurría desde hacía más de seis décadas.
Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), recordó que la comunidad respondió de manera organizada.
Vecinos, iglesias, sindicatos, funcionarios electos, el condado y el estado participaron en acciones conjuntas para apoyar a las personas afectadas.
Entre las iniciativas surgió una red comunitaria de alertas que utilizó las redes sociales para documentar los operativos.
Posteriormente se presentó una demanda en la que se alegó que el Gobierno arrestó y detuvo personas de manera inconstitucional para cumplir una cuota de detenciones.
Según un análisis de LAist basado en datos del Deportation Data Project, durante 2025 fueron arrestadas más de 14.000 personas en el área metropolitana de Los Ángeles.
La mayoría de ellas no tenía antecedentes penales.
Las redadas también estuvieron vinculadas con la muerte de dos inmigrantes que sufrieron accidentes mientras intentaban huir.
Organizaciones y activistas recordarán esta semana esos acontecimientos mediante diversos eventos conmemorativos.
Los encuentros buscan reflexionar sobre los daños causados por las redadas y mantener viva la movilización comunitaria.
Los Ángeles albergará actividades durante la semana para recordar el impacto de los operativos migratorios y destacar las acciones de resistencia desarrolladas por organizaciones y comunidades inmigrantes.