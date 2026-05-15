Redada con helicóptero y drones en Chicago termina en demandas por presuntos abusos federales
Redada con helicóptero en Chicago Demandas por abusos de poder ICE bajo escrutinio Una operación migratoria ejecutada en Chicago en septiembre de 2025 desató una ola de demandas contra el Departamento de Seguridad Nacional y agencias federales. Dieciocho residentes presentaron recursos administrativos tras denunciar violencia, intimidación y uso excesivo de fuerza durante el operativo. La […]
Publicado el15/05/2026 a las 13:53
- Redada con helicóptero en Chicago
- Demandas por abusos de poder
- ICE bajo escrutinio
Una operación migratoria ejecutada en Chicago en septiembre de 2025 desató una ola de demandas contra el Departamento de Seguridad Nacional y agencias federales.
Dieciocho residentes presentaron recursos administrativos tras denunciar violencia, intimidación y uso excesivo de fuerza durante el operativo.
La acción legal apunta también contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras dependencias involucradas.
Organizaciones como MALDEF y la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Chicago respaldan a los denunciantes en el proceso.
Operativo nocturno con despliegue militar
Según las quejas interpuestas bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, el operativo formó parte de la llamada “Operation Midway Blitz”.
Los residentes aseguran que más de 300 agentes participaron en la redada en el vecindario South Shore.
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El despliegue incluyó un helicóptero Black Hawk, drones y camionetas sin identificación visible, lo que describen como tácticas “militarizadas”.
De acuerdo con los testimonios, los agentes ingresaron al complejo habitacional sin mostrar órdenes judiciales.
Familias relatan escenas de pánico
Los denunciantes sostienen que los hechos ocurrieron poco después de la medianoche del 30 de septiembre de 2025.
Adultos y menores habrían sido obligados a salir de sus viviendas a punta de rifles, algunos en pijama y descalzos.
“Personas desarmadas dormían en sus hogares cuando fueron recibidas con un nivel de fuerza y crueldad impensable fuera de un campo de batalla”, declaró Samuel White, abogado de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes.
Las organizaciones aseguran que varias personas fueron esposadas con cinchos plásticos, golpeadas y retenidas sin explicación clara.
18 people are pushing to sue the federal government over a 2025 immigration raid on the South Side of Chicago. One person alleges when he presented his city of Chicago ID card, agents claimed it wasn’t real «and they physically broke the ID card in front of him.»
The raid saw… pic.twitter.com/OquzshBcmX
— Omar Jimenez (@OmarJimenez) May 15, 2026
Señalamientos de propaganda y reacción legal
Otro punto señalado en las demandas es que el operativo habría sido grabado por un equipo audiovisual contratado por el DHS.
Los denunciantes sostienen que las imágenes se utilizaron posteriormente como material promocional en redes oficiales.
“Este operativo fue una pesadilla hecha realidad”, afirmó Jonathan Manes, del Centro de Justicia MacArthur. “Ningún gobierno debería convertir violaciones constitucionales en propaganda”.
Las personas detenidas fueron trasladadas al centro migratorio de Broadview, donde también denunciaron condiciones inhumanas, mientras las organizaciones buscan compensaciones económicas y que el gobierno federal responda por los presuntos daños físicos, emocionales y materiales, señaló ‘The Latino Legal Voice for Civil Rights in America‘.