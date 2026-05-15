Redada con helicóptero en Chicago

Demandas por abusos de poder

ICE bajo escrutinio

Una operación migratoria ejecutada en Chicago en septiembre de 2025 desató una ola de demandas contra el Departamento de Seguridad Nacional y agencias federales.

Dieciocho residentes presentaron recursos administrativos tras denunciar violencia, intimidación y uso excesivo de fuerza durante el operativo.

La acción legal apunta también contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras dependencias involucradas.

Organizaciones como MALDEF y la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Chicago respaldan a los denunciantes en el proceso.

Operativo nocturno con despliegue militar

Según las quejas interpuestas bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, el operativo formó parte de la llamada “Operation Midway Blitz”.