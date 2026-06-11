Real Madrid va por Bernardo Silva y se acerca a fichaje sorpresa
Publicado el11/06/2026 a las 08:24
El Real Madrid se ha metido de lleno en la carrera por Bernardo Silva y ya mantiene conversaciones muy avanzadas para intentar cerrar su fichaje en este mercado.
El posible movimiento confirma la intención del club blanco de reforzar su plantilla con una figura de primer nivel y podría convertirse en uno de los grandes golpes del mercado.
Negociaciones avanzadas con el entorno del jugador
Según la información difundida, el Real Madrid ya envió una propuesta oficial al entorno de Bernardo Silva.
El club español irrumpió en la operación con un movimiento inesperado, posicionándose rápidamente como uno de los principales candidatos para hacerse con los servicios del futbolista portugués.
Las conversaciones han avanzado de forma significativa en los últimos días, lo que alimenta la confianza dentro del club sobre la posibilidad de cerrar el acuerdo.
Mourinho da el visto bueno al fichaje
Un punto clave en la operación es el respaldo de José Mourinho.
El técnico portugués, vinculado al proyecto deportivo del club, habría aprobado la incorporación de Bernardo Silva, considerándolo una pieza importante para el equipo.
Su apoyo refuerza la apuesta del Real Madrid por el mediocampista, que destaca por su capacidad técnica, versatilidad y experiencia en la élite del fútbol europeo.
El Madrid confía en cerrar la operación
Desde el entorno del club hay optimismo sobre el desenlace de la negociación.
El Real Madrid se muestra confiado en poder concretar el fichaje, en lo que sería una incorporación estratégica dentro de su plan de refuerzos.
La posible llegada de Bernardo Silva se suma a otros movimientos recientes y refleja la intención del equipo de seguir compitiendo al más alto nivel.
Las próximas horas serán determinantes para definir si el Real Madrid logra cerrar uno de los fichajes más llamativos del mercado.
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