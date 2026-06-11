Real Madrid va por Bernardo Silva y se acerca a fichaje sorpresa

El Real Madrid se ha metido de lleno en la carrera por Bernardo Silva y ya mantiene conversaciones muy avanzadas para intentar cerrar su fichaje en este mercado.

El posible movimiento confirma la intención del club blanco de reforzar su plantilla con una figura de primer nivel y podría convertirse en uno de los grandes golpes del mercado.

Negociaciones avanzadas con el entorno del jugador

Según la información difundida, el Real Madrid ya envió una propuesta oficial al entorno de Bernardo Silva.

El club español irrumpió en la operación con un movimiento inesperado, posicionándose rápidamente como uno de los principales candidatos para hacerse con los servicios del futbolista portugués.

Las conversaciones han avanzado de forma significativa en los últimos días, lo que alimenta la confianza dentro del club sobre la posibilidad de cerrar el acuerdo.

Mourinho da el visto bueno al fichaje

Un punto clave en la operación es el respaldo de José Mourinho.