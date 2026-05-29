Real Madrid rompe récord y se convierte en el club más valioso

Real Madrid sigue marcando la pauta dentro y fuera de la cancha. El club blanco fue reconocido por Forbes como el equipo deportivo con mayores ingresos en la historia, alcanzando una cifra récord que lo coloca por encima de cualquier franquicia a nivel mundial.

El dato confirma el poder económico del equipo merengue en un contexto donde el futbol domina cada vez más el negocio global del deporte.

El liderazgo del Real Madrid no solo es deportivo, también financiero, consolidándose como la marca más fuerte del futbol mundial.

Real Madrid supera un récord histórico de ingresos

Según Forbes, el club blanco generó 1,265 millones de dólares en ingresos, superando la marca previa de los Dallas Cowboys de la NFL, que habían alcanzado 1,230 millones en 2024.

Este registro no considera la inflación y representa un crecimiento del 12% respecto a la temporada anterior, lo que evidencia una expansión sostenida en sus fuentes de ingresos.

El club más valioso del mundo… otra vez

Además del récord de ingresos, Real Madrid se mantiene como el club de futbol más valioso del planeta con una valoración de 9,500 millones de dólares.