Real Madrid rompe récord y se convierte en el club más valioso
Publicado el29/05/2026 a las 08:55
Real Madrid sigue marcando la pauta dentro y fuera de la cancha. El club blanco fue reconocido por Forbes como el equipo deportivo con mayores ingresos en la historia, alcanzando una cifra récord que lo coloca por encima de cualquier franquicia a nivel mundial.
El dato confirma el poder económico del equipo merengue en un contexto donde el futbol domina cada vez más el negocio global del deporte.
El liderazgo del Real Madrid no solo es deportivo, también financiero, consolidándose como la marca más fuerte del futbol mundial.
Real Madrid supera un récord histórico de ingresos
Según Forbes, el club blanco generó 1,265 millones de dólares en ingresos, superando la marca previa de los Dallas Cowboys de la NFL, que habían alcanzado 1,230 millones en 2024.
Este registro no considera la inflación y representa un crecimiento del 12% respecto a la temporada anterior, lo que evidencia una expansión sostenida en sus fuentes de ingresos.
El club más valioso del mundo… otra vez
Además del récord de ingresos, Real Madrid se mantiene como el club de futbol más valioso del planeta con una valoración de 9,500 millones de dólares.
Es la quinta vez consecutiva que lidera el ranking y la décima en las últimas 13 ediciones, reforzando una hegemonía que se extiende más allá de los resultados deportivos.
El crecimiento anual del 41% en su valor refleja el impacto de su marca, su alcance global y su capacidad comercial.
Barcelona y Manchester United completan el podio
Detrás del Real Madrid aparece el Barcelona, que sube al segundo lugar con una valoración de 7,500 millones de dólares tras un incremento del 33%.
El tercer puesto lo ocupa el Manchester United con 7,200 millones, en una lista donde la Premier League tiene un peso dominante.
La Premier League domina el ranking
De los diez clubes más valiosos, seis pertenecen a la liga inglesa, lo que confirma su poder económico y atractivo global.
Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea y Tottenham acompañan en la lista, mostrando la fuerza colectiva del futbol inglés en el negocio internacional.
Atlético también crece en el listado
El Atlético de Madrid también mejora su posición al subir del puesto 13 al 11, alcanzando un valor de 2,950 millones de dólares.
Aunque lejos de los tres primeros, el crecimiento del club rojiblanco refleja su consolidación en la élite económica del futbol europeo.
El dominio financiero del Real Madrid parece lejos de terminar, mientras la competencia entre grandes clubes europeos se intensifica tanto en la cancha como en el mercado.
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