¡Real Madrid quiere a Julián Álvarez! 150M ofrecen al Atleti

El mercado de fichajes ya empieza a calentarse y Julián Álvarez se convirtió en protagonista tras una oferta millonaria del Real Madrid que fue rechazada por el Atlético de Madrid.

El movimiento confirma la intención del club merengue de realizar un fichaje “galáctico” tras la reelección de Florentino Pérez y coloca al delantero argentino en el centro del mercado europeo.

Real Madrid lanza oferta millonaria

El Real Madrid presentó una propuesta formal de 150 millones de euros por los derechos federativos de Julián Álvarez.

La oferta fue confirmada mediante un comunicado oficial del club, luego de una reunión de la Junta Directiva. Este movimiento se alinea con el anuncio previo de Florentino Pérez, quien había adelantado que haría una gran inversión por un refuerzo ofensivo de primer nivel.

Además, se reportaron contactos iniciales entre los agentes del jugador y la institución blanca, lo que evidencia que el interés no es solo exploratorio, sino parte de una estrategia concreta.

Atlético rechaza y se remite a la cláusula

La respuesta del Atlético de Madrid fue inmediata y contundente: rechazó la oferta.