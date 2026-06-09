¡Real Madrid quiere a Julián Álvarez! 150M ofrecen al Atleti
Publicado el09/06/2026 a las 08:54
El mercado de fichajes ya empieza a calentarse y Julián Álvarez se convirtió en protagonista tras una oferta millonaria del Real Madrid que fue rechazada por el Atlético de Madrid.
El movimiento confirma la intención del club merengue de realizar un fichaje “galáctico” tras la reelección de Florentino Pérez y coloca al delantero argentino en el centro del mercado europeo.
Real Madrid lanza oferta millonaria
El Real Madrid presentó una propuesta formal de 150 millones de euros por los derechos federativos de Julián Álvarez.
La oferta fue confirmada mediante un comunicado oficial del club, luego de una reunión de la Junta Directiva. Este movimiento se alinea con el anuncio previo de Florentino Pérez, quien había adelantado que haría una gran inversión por un refuerzo ofensivo de primer nivel.
Además, se reportaron contactos iniciales entre los agentes del jugador y la institución blanca, lo que evidencia que el interés no es solo exploratorio, sino parte de una estrategia concreta.
Atlético rechaza y se remite a la cláusula
La respuesta del Atlético de Madrid fue inmediata y contundente: rechazó la oferta.
El club agradeció el interés, pero dejó claro que no negociará bajo esas condiciones y se remitió directamente a la cláusula de rescisión del jugador, fijada en 500 millones de euros.
La postura del equipo dirigido por Diego Simeone refuerza la importancia de Álvarez dentro del proyecto deportivo y envía un mensaje claro a sus competidores.
Previamente, el presidente Enrique Cerezo ya había sido tajante sobre el futuro del delantero, insistiendo en que el futbolista seguirá en el club.
Un fichaje que sacude el mercado europeo
Julián Álvarez se ha convertido en uno de los nombres más buscados del mercado.
Además del interés del Real Madrid, equipos como Barcelona, PSG y Arsenal también han seguido de cerca su situación, lo que eleva aún más su valor y proyección.
El delantero argentino vive un momento clave en su carrera, con múltiples clubes de élite atentos a cualquier movimiento que pueda abrir la puerta a su salida.
El rechazo del Atlético no cierra la historia. Con el mercado apenas comenzando, el futuro de Álvarez promete ser uno de los grandes focos de la ventana de transferencias.
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