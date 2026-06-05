Real Madrid prepara oferta de 150 millones por Olise

Florentino Pérez tendría listo un movimiento de alto impacto. Según reportes, el presidente del Real Madrid planea lanzar una oferta cercana a los 150 millones de euros por Michael Olise si logra la reelección.

La operación podría convertirse en el fichaje más caro en la historia del club y marcar el inicio de una nueva era en el proyecto deportivo.

Olise, el elegido para el próximo “galáctico”

El plan ya estaría definido.

Florentino Pérez adelantó que, en caso de ganar las elecciones, el club presentará una oferta por un jugador de élite apenas días después, describiéndolo como joven, decisivo y con perfil de estrella mundial.

Aunque no confirmó el nombre, distintas versiones apuntan directamente a Michael Olise, actual futbolista del Bayern Múnich.

Una operación compleja desde el inicio

El fichaje no será sencillo.