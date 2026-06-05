Real Madrid prepara oferta de 150 millones por Olise
Publicado el05/06/2026 a las 09:46
Florentino Pérez tendría listo un movimiento de alto impacto. Según reportes, el presidente del Real Madrid planea lanzar una oferta cercana a los 150 millones de euros por Michael Olise si logra la reelección.
La operación podría convertirse en el fichaje más caro en la historia del club y marcar el inicio de una nueva era en el proyecto deportivo.
Olise, el elegido para el próximo “galáctico”
El plan ya estaría definido.
Florentino Pérez adelantó que, en caso de ganar las elecciones, el club presentará una oferta por un jugador de élite apenas días después, describiéndolo como joven, decisivo y con perfil de estrella mundial.
Aunque no confirmó el nombre, distintas versiones apuntan directamente a Michael Olise, actual futbolista del Bayern Múnich.
Una operación compleja desde el inicio
El fichaje no será sencillo.
Olise tiene contrato con el Bayern hasta 2029 y desde el club alemán han dejado clara su postura: no contemplan su salida. Incluso se le considera un jugador “invendible”.
Esto obliga al Real Madrid a plantear una oferta extraordinaria si quiere abrir cualquier tipo de negociación.
Perfil que encaja en el proyecto
El interés no es casual.
Olise se ha consolidado como una de las figuras emergentes del fútbol europeo, destacando por su desequilibrio, capacidad de generar peligro y aportación en goles y asistencias.
Además, su perfil coincide con el tipo de fichaje que históricamente ha impulsado el club blanco en momentos clave.
Un mercado ligado a las elecciones
El contexto es determinante.
La posible llegada del futbolista está directamente vinculada al resultado de las elecciones presidenciales del club, lo que añade presión al escenario.
Dentro del entorno del proyecto, también se menciona el interés por otros jugadores, aunque Olise sería la prioridad principal.
Cambios en marcha en la plantilla
El movimiento formaría parte de una reestructuración.
El club ya habría avanzado en refuerzos en otras posiciones, lo que refuerza la idea de una renovación profunda de cara a la próxima temporada.
Todo dependerá del resultado electoral. Si Florentino Pérez es reelegido, el Real Madrid podría activar una de las operaciones más ambiciosas del mercado.
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