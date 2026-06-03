¡Oficial! Real Madrid presenta su nueva camiseta para la temporada 2026-27
Publicado el03/06/2026 a las 08:45
El Real Madrid presentó oficialmente su nueva camiseta para la temporada 2026-27, una equipación desarrollada junto a Adidas que mantiene la esencia histórica del club, pero incorpora detalles modernos inspirados en su legado.
Un diseño que combina tradición y modernidad
La nueva camiseta conserva el clásico color blanco que ha identificado al conjunto madridista durante décadas.
Sin embargo, el diseño incorpora elementos gráficos inspirados en las joyas de la corona presentes en el escudo del club, como una forma de rendir homenaje a la historia, la elegancia y la mentalidad ganadora que caracterizan a la institución.
Los detalles que más llaman la atención
Entre las novedades destacan los acabados en verde oscuro ubicados en el cuello y los puños de las mangas.
Además, las tradicionales tres franjas de Adidas en los hombros aparecen en color rosa, un detalle que aporta un toque moderno y diferente al uniforme.
Tecnología para el alto rendimiento
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Más allá del aspecto visual, la nueva equipación fue diseñada para cumplir con las exigencias del fútbol profesional.
Según Adidas, la camiseta incorpora tecnologías que favorecen la ventilación y ayudan a mantener una temperatura corporal óptima durante los partidos.
¿Cuánto cuesta la nueva camiseta?
En España, los precios oficiales son:
- Versión jugador: 150 euros
- Versión aficionado: 100 euros
En mercados internacionales, el precio puede variar dependiendo de impuestos, distribución y costos de importación.
Una camiseta con sello madridista
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El nuevo uniforme busca representar la identidad del Real Madrid dentro y fuera de la cancha, manteniendo la elegancia que ha acompañado al club durante su historia mientras apuesta por elementos contemporáneos que conectan con las nuevas generaciones de aficionados.
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