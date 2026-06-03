¡Oficial! Real Madrid presenta su nueva camiseta para la temporada 2026-27

El Real Madrid presentó oficialmente su nueva camiseta para la temporada 2026-27, una equipación desarrollada junto a Adidas que mantiene la esencia histórica del club, pero incorpora detalles modernos inspirados en su legado.

Un diseño que combina tradición y modernidad

La nueva camiseta conserva el clásico color blanco que ha identificado al conjunto madridista durante décadas.

Sin embargo, el diseño incorpora elementos gráficos inspirados en las joyas de la corona presentes en el escudo del club, como una forma de rendir homenaje a la historia, la elegancia y la mentalidad ganadora que caracterizan a la institución.

Los detalles que más llaman la atención

Entre las novedades destacan los acabados en verde oscuro ubicados en el cuello y los puños de las mangas.

Además, las tradicionales tres franjas de Adidas en los hombros aparecen en color rosa, un detalle que aporta un toque moderno y diferente al uniforme.

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