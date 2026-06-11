Real Madrid hace oficial el regreso de Mourinho como entrenador

El Real Madrid confirmó un movimiento que sacude al fútbol europeo: José Mourinho regresa al banquillo del club tras la decisión tomada por la junta directiva encabezada por Florentino Pérez.

El regreso de Mourinho marca un giro en el proyecto deportivo del club tras la reelección de Florentino Pérez y anticipa una nueva etapa con cambios importantes en la plantilla.

Mourinho vuelve al Real Madrid con contrato hasta 2029

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El club informó en un comunicado oficial que José Mourinho será el entrenador del primer equipo durante las próximas tres temporadas.

El acuerdo se extiende hasta el 30 de junio de 2029, lo que deja claro que la directiva apuesta por un proyecto a mediano plazo bajo el mando del técnico portugués.

La decisión fue tomada en una reunión de la junta directiva celebrada el jueves 11 de junio, con Florentino Pérez al frente.

Este movimiento se produce días después de las elecciones presidenciales en el club, en las que Pérez fue reelegido para continuar al mando.

Fecha de llegada y arranque de la nueva etapa