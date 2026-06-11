Real Madrid hace oficial el regreso de Mourinho como entrenador
Publicado el11/06/2026 a las 09:59
El Real Madrid confirmó un movimiento que sacude al fútbol europeo: José Mourinho regresa al banquillo del club tras la decisión tomada por la junta directiva encabezada por Florentino Pérez.
El regreso de Mourinho marca un giro en el proyecto deportivo del club tras la reelección de Florentino Pérez y anticipa una nueva etapa con cambios importantes en la plantilla.
Mourinho vuelve al Real Madrid con contrato hasta 2029
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El club informó en un comunicado oficial que José Mourinho será el entrenador del primer equipo durante las próximas tres temporadas.
El acuerdo se extiende hasta el 30 de junio de 2029, lo que deja claro que la directiva apuesta por un proyecto a mediano plazo bajo el mando del técnico portugués.
La decisión fue tomada en una reunión de la junta directiva celebrada el jueves 11 de junio, con Florentino Pérez al frente.
Este movimiento se produce días después de las elecciones presidenciales en el club, en las que Pérez fue reelegido para continuar al mando.
Fecha de llegada y arranque de la nueva etapa
El propio comunicado también confirmó cuándo comenzará oficialmente esta nueva etapa.
Mourinho se incorporará al equipo el próximo 13 de julio, fecha en la que dará inicio la pretemporada del Real Madrid.
Ese momento marcará su primer contacto directo con la plantilla en esta nueva fase, en la que se espera que comience a implementar su idea de juego y a evaluar al grupo.
La pretemporada será clave para definir el rumbo inmediato del equipo, especialmente en un contexto donde se anticipan movimientos en el mercado.
Un regreso que cambia el panorama del club
El regreso de Mourinho no solo representa un cambio en el banquillo, sino también un mensaje claro sobre el rumbo que tomará el Real Madrid en los próximos años.
La directiva apuesta por un técnico con experiencia y conocimiento del club para liderar una nueva etapa.
El anuncio se da en medio de expectativas por posibles fichajes y ajustes en la plantilla tras la continuidad de Florentino Pérez como presidente.
Con Mourinho al frente, el Real Madrid iniciará su pretemporada en julio y comenzará a definir su proyecto deportivo para las próximas temporadas.
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