Real Madrid ficha a Cucurella por 60 millones
Publicado el15/06/2026 a las 07:50
El Real Madrid dio un paso importante en su reestructuración al alcanzar un acuerdo con el Chelsea para fichar a Marc Cucurella por una cifra que puede llegar a los 60 millones de euros.
El movimiento confirma la influencia de José Mourinho en el nuevo proyecto del club blanco y refuerza una posición clave de cara a la próxima temporada.
Un fichaje impulsado por Mourinho
El lateral izquierdo español, de 27 años, era una petición directa del nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, quien ve en Cucurella un perfil ideal para su sistema.
El acuerdo entre ambos clubes contempla un pago inicial de 55 millones de euros, más otros 5 millones en variables, según fuentes cercanas a la negociación.
Las conversaciones avanzaron rápidamente una vez que el jugador dio el visto bueno al traspaso, facilitando el cierre de la operación.
Chelsea acepta tras un contexto complicado
Cucurella había renovado su contrato con el Chelsea el verano pasado, pero su salida se volvió viable tras una temporada irregular del club inglés.
El equipo londinense terminó décimo en la Premier League, lo que lo dejó fuera de competiciones europeas y abrió la puerta a movimientos importantes en la plantilla.
Además, el defensor había manifestado públicamente su desacuerdo con decisiones internas del club, lo que reflejaba un contexto favorable para su salida.
Real Madrid gana la carrera por el lateral
El conjunto blanco logró imponerse en la puja a otros clubes interesados como Barcelona y Atlético de Madrid.
La operación forma parte de una estrategia más amplia del Real Madrid tras la reelección de Florentino Pérez, quien busca reforzar el equipo con nombres de peso.
Cucurella, que formó parte de la selección española campeona de la Eurocopa 2024, también se encuentra concentrado para disputar el Mundial 2026.
Se espera que el defensor se incorpore en las próximas semanas al equipo, en un mercado donde el Real Madrid ya ha comenzado a moverse con fuerza.
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