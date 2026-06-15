Real Madrid ficha a Cucurella por 60 millones

El Real Madrid dio un paso importante en su reestructuración al alcanzar un acuerdo con el Chelsea para fichar a Marc Cucurella por una cifra que puede llegar a los 60 millones de euros.

El movimiento confirma la influencia de José Mourinho en el nuevo proyecto del club blanco y refuerza una posición clave de cara a la próxima temporada.

Un fichaje impulsado por Mourinho

El lateral izquierdo español, de 27 años, era una petición directa del nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, quien ve en Cucurella un perfil ideal para su sistema.

El acuerdo entre ambos clubes contempla un pago inicial de 55 millones de euros, más otros 5 millones en variables, según fuentes cercanas a la negociación.

Las conversaciones avanzaron rápidamente una vez que el jugador dio el visto bueno al traspaso, facilitando el cierre de la operación.

Chelsea acepta tras un contexto complicado

Cucurella había renovado su contrato con el Chelsea el verano pasado, pero su salida se volvió viable tras una temporada irregular del club inglés.