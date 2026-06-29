Real Madrid dona millones para ayudar Venezuela

El Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, respondieron con una acción contundente ante la tragedia en Venezuela.

Entre ambos aportaron dos millones de euros para ayudar a los afectados por los devastadores terremotos que golpearon al país.

La donación se suma a los esfuerzos internacionales para atender una crisis humanitaria que deja miles de víctimas y desaparecidos.

Una tragedia que sacudió al país

El impacto fue devastador.

Dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela, provocando el colapso de edificios y dejando miles de muertos, heridos y desplazados.

Las cifras siguen en aumento.

El Real Madrid activa ayuda inmediata