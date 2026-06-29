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Real Madrid dona millones para ayudar Venezuela
Real Madrid y Florentino Pérez donaron dos millones de euros para apoyar a las víctimas de los terremotos en Venezuela.
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Real Madrid dona millones para ayudar Venezuela

Publicado el29/06/2026 a las 07:47

El Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, respondieron con una acción contundente ante la tragedia en Venezuela.

Entre ambos aportaron dos millones de euros para ayudar a los afectados por los devastadores terremotos que golpearon al país.

La donación se suma a los esfuerzos internacionales para atender una crisis humanitaria que deja miles de víctimas y desaparecidos.

Una tragedia que sacudió al país

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Foto: Agencia EFE, Real Madrid dona millones para ayudar Venezuela

El impacto fue devastador.

Dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela, provocando el colapso de edificios y dejando miles de muertos, heridos y desplazados.

Las cifras siguen en aumento.

El Real Madrid activa ayuda inmediata

Terremotos en Venezuela dejan destrucción masiva, Venezuela Earthquakes: Death Toll, Damage, and Those Affected
Foto: Agencia EFE, Real Madrid dona millones para ayudar Venezuela

El club blanco reaccionó rápido.

A través de su fundación, anunció una donación de un millón de euros destinada a apoyar las labores de rescate y asistencia a las víctimas del desastre.

La acción fue directa.

Florentino Pérez duplica el aporte

Real Madrid - florentino
Foto: EFE

El gesto fue más allá.

El presidente del Real Madrid decidió aportar otro millón de euros a título personal, elevando la ayuda total a dos millones destinados a los damnificados.

Una muestra de compromiso.

Campaña conjunta con Cruz Roja

 

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La ayuda no se limita a una donación.

El club también puso en marcha una campaña de recaudación de fondos en colaboración con la Cruz Roja, buscando ampliar el impacto de la asistencia humanitaria.

El objetivo es sumar esfuerzos.

Otros clubes también se solidarizan

Foto: EFE

La respuesta se extiende.

El Barcelona también lanzó su propia campaña y realizó una aportación inicial, evidenciando la movilización del fútbol español ante la emergencia.

La solidaridad cruza rivalidades.

Una crisis que también golpea a España

 

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El impacto es global.

La tragedia afecta directamente a España, donde se han reportado ciudadanos entre las víctimas y existe una amplia comunidad venezolana.

La conexión es profunda.

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