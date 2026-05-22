Real Madrid confirma salida de Alaba

El Real Madrid confirmó la salida de David Alaba al final de la temporada, convirtiéndose en la segunda baja del equipo tras la despedida de Dani Carvajal.

El defensa austriaco cerrará así una etapa de cinco años en el club.

La salida de Alaba marca el inicio de una renovación importante en la plantilla del Real Madrid de cara al próximo ciclo.

Segunda salida confirmada en el club

Alaba se suma a Dani Carvajal como baja oficial.

Ambos jugadores dejarán el equipo al finalizar la temporada.