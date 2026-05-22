Real Madrid confirma salida de Alaba
Publicado el22/05/2026 a las 13:45
El Real Madrid confirmó la salida de David Alaba al final de la temporada, convirtiéndose en la segunda baja del equipo tras la despedida de Dani Carvajal.
El defensa austriaco cerrará así una etapa de cinco años en el club.
La salida de Alaba marca el inicio de una renovación importante en la plantilla del Real Madrid de cara al próximo ciclo.
Segunda salida confirmada en el club
Alaba se suma a Dani Carvajal como baja oficial.
Ambos jugadores dejarán el equipo al finalizar la temporada.
El club ya comienza a reconfigurar su estructura.
Decisión de mutuo acuerdo
El Real Madrid informó que la salida se dio de común acuerdo.
El jugador y la institución decidieron cerrar el ciclo.
El anuncio se hizo mediante un comunicado oficial.
Cinco años en el club
Alaba disputó 131 partidos con la camiseta blanca.
Llegó procedente del Bayern Múnich.
Su etapa estuvo marcada por un buen inicio y problemas físicos en el cierre.
Un palmarés destacado
Durante su paso por el club ganó 11 títulos.
Entre ellos destacan dos Champions League y dos Ligas.
También sumó títulos internacionales y locales.
Reconocimiento del club
Florentino Pérez dedicó palabras de despedida.
Destacó su entrega y su papel en momentos clave.
El club aseguró que siempre será parte de su historia.
Homenaje en el Bernabéu
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El defensa será homenajeado en su último partido.
El reconocimiento se realizará en el Santiago Bernabéu.
Será una despedida ante la afición madridista.
Cambios en la plantilla
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La salida de Alaba refleja un proceso de renovación.
El club se prepara para una nueva etapa.
Se esperan más movimientos en el mercado.
El Real Madrid continuará con ajustes en su plantilla mientras define su proyecto para la próxima temporada.
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