Real Madrid cierra la temporada con victoria

El Real Madrid puso fin a su temporada de LaLiga con una victoria ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu, en un partido marcado tanto por los goles como por las despedidas de figuras clave del equipo.

El encuentro combinó fútbol, emociones y momentos simbólicos para la afición.

Más allá del resultado, el partido representó el cierre de ciclo para varios jugadores y un punto de transición para el club.

Un partido con goles y ritmo irregular

El Real Madrid tomó el control desde el inicio.

Gonzalo abrió el marcador tras asistencia de Carvajal.

Bellingham amplió la ventaja con un gol destacado.

Athletic reaccionó pero no alcanzó