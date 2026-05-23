Real Madrid cierra la temporada con victoria
El Real Madrid puso fin a su temporada de LaLiga con una victoria ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu, en un partido marcado tanto por los goles como por las despedidas de figuras clave del equipo. El encuentro combinó fútbol, emociones y momentos simbólicos para la afición. Más allá del resultado, el partido […]
Publicado el23/05/2026 a las 12:11
El Real Madrid puso fin a su temporada de LaLiga con una victoria ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu, en un partido marcado tanto por los goles como por las despedidas de figuras clave del equipo.
El encuentro combinó fútbol, emociones y momentos simbólicos para la afición.
Más allá del resultado, el partido representó el cierre de ciclo para varios jugadores y un punto de transición para el club.
Un partido con goles y ritmo irregular
El Real Madrid tomó el control desde el inicio.
Gonzalo abrió el marcador tras asistencia de Carvajal.
Bellingham amplió la ventaja con un gol destacado.
Athletic reaccionó pero no alcanzó
El conjunto visitante logró descontar antes del descanso.
Guruzeta anotó para mantener con vida al Athletic.
En la segunda parte, el equipo intentó reaccionar sin éxito.
Mbappé se suma al marcador
El delantero francés también apareció en el partido.
Marcó en el segundo tiempo para ampliar la diferencia.
Su gol consolidó el dominio del Real Madrid.
Emotiva despedida de Carvajal
Uno de los momentos más destacados fue la salida de Dani Carvajal.
El jugador no pudo contener las lágrimas al abandonar el campo.
Recibió un homenaje tanto de compañeros como de rivales.
Alaba también se despide del Bernabéu
El defensa austriaco vivió su último partido en casa.
Fue ovacionado por la afición al momento de su sustitución.
Su salida marca el fin de una etapa en el club.
Cierre con goles en el tramo final
El partido tuvo más movimientos en los minutos finales.
El Real Madrid llegó a marcar un cuarto gol.
El Athletic también logró anotar en el cierre del encuentro.
Un final de ciclo en el club blanco
El encuentro simbolizó cambios importantes en el equipo.
Varias salidas marcan el inicio de una nueva etapa.
La afición respondió con reconocimiento a sus figuras.
El Real Madrid comenzará una nueva etapa con cambios en su plantilla y decisiones clave rumbo a la próxima temporada.
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