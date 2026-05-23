México arranca su preparación mundialista con victoria
Publicado el23/05/2026 a las 01:49
Guillermo “Memote” Martínez aprovechó su primera gran oportunidad con la Selección Mexicana y fue protagonista en la victoria 2-0 ante Ghana, en el arranque de los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026.
El delantero convirtió el gol que dio tranquilidad al equipo y cambió la narrativa sobre su convocatoria.
A semanas del Mundial, el rendimiento individual empieza a definir quiénes se quedan con un lugar en la lista final.
México arranca preparación con triunfo
El Tri disputó su primer ensayo previo al Mundial.
El partido se jugó en el Estadio Cuauhtémoc.
El equipo de Javier Aguirre se impuso 2-0 ante Ghana.
Brian Gutiérrez abre el camino
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El primer gol llegó tras un error del arquero rival.
Brian Gutiérrez aprovechó la jugada y marcó el 1-0.
El mediocampista volvió a responder en una convocatoria.
Memote cambia las críticas por goles
La convocatoria de Martínez había sido cuestionada.
Incluso generó reacciones en redes sociales.
En su primera oportunidad, respondió dentro de la cancha.
Gol que aseguró el partido
El delantero ingresó en el segundo tiempo.
Recibió el balón en el área, recortó y definió de zurda.
El 2-0 le dio calma definitiva a México.
Aporte más allá de la anotación
Martínez también destacó en el juego aéreo.
Ganó varios balones por arriba.
Incluso generó una jugada que pudo terminar en asistencia.
Aguirre pone foco en lo individual
El técnico dejó claro su enfoque para estos partidos.
Busca evaluar rendimientos individuales.
Esto intensifica la competencia interna en el plantel.
Se abre la pelea por el ‘9’
Con su actuación, Memote levanta la mano.
Se mete en la lucha por un lugar como delantero centro.
Cada minuto en cancha será clave rumbo al Mundial.
México continuará con sus partidos de preparación mientras Aguirre define la lista final para la Copa del Mundo 2026.
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