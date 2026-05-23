México arranca su preparación mundialista con victoria

Guillermo “Memote” Martínez aprovechó su primera gran oportunidad con la Selección Mexicana y fue protagonista en la victoria 2-0 ante Ghana, en el arranque de los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026.

El delantero convirtió el gol que dio tranquilidad al equipo y cambió la narrativa sobre su convocatoria.

A semanas del Mundial, el rendimiento individual empieza a definir quiénes se quedan con un lugar en la lista final.

México arranca preparación con triunfo

El Tri disputó su primer ensayo previo al Mundial.

El partido se jugó en el Estadio Cuauhtémoc.