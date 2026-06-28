RD Congo remonta ante Uzbekistán y clasifica a 16avos

La República Democrática del Congo escribió una de las grandes historias del Mundial 2026.

Remontó ante Uzbekistán, ganó 3-1 y logró una clasificación histórica a los dieciseisavos de final.

El equipo africano consiguió su primera victoria en un Mundial y avanzó por primera vez a una fase eliminatoria.

Un inicio que complicó todo

El partido comenzó cuesta arriba.

Uzbekistán golpeó temprano con un gol de Shomurodov, aprovechando errores defensivos y dejando a RD Congo momentáneamente eliminada del torneo.

El golpe fue duro.

Reacción total en el segundo tiempo