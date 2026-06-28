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RD Congo remonta ante Uzbekistán y clasifica a 16avos
RD Congo remontó ante Uzbekistán, logró su primera victoria histórica y clasificó a 16avos del Mundial 2026.
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RD Congo remonta ante Uzbekistán y clasifica a 16avos

Publicado el27/06/2026 a las 17:07

La República Democrática del Congo escribió una de las grandes historias del Mundial 2026.

Remontó ante Uzbekistán, ganó 3-1 y logró una clasificación histórica a los dieciseisavos de final.

El equipo africano consiguió su primera victoria en un Mundial y avanzó por primera vez a una fase eliminatoria.

Un inicio que complicó todo

FOTO: EFE. RD Congo remonta ante Uzbekistán y clasifica a 16avos

El partido comenzó cuesta arriba.

Uzbekistán golpeó temprano con un gol de Shomurodov, aprovechando errores defensivos y dejando a RD Congo momentáneamente eliminada del torneo.

El golpe fue duro.

Reacción total en el segundo tiempo

FOTO: EFE. RD Congo remonta ante Uzbekistán y clasifica a 16avos

La historia cambió tras el descanso.

RD Congo salió con otra intensidad, empujó al rival contra su arco y comenzó a generar ocasiones claras, obligando a Uzbekistán a replegarse.

El empate parecía inevitable.

Wissa lidera la remontada histórica

Congo
FOTO: EFE. RD Congo remonta ante Uzbekistán y clasifica a 16avos

El héroe apareció en el momento justo.

Yoane Wissa convirtió desde el punto penal para el 1-1 y luego volvió a marcar en el tramo final para sentenciar el partido y desatar la locura.

Su doblete fue decisivo.

Los cambios, clave para el triunfo

Congo
FOTO: EFE

El banco marcó la diferencia.

La entrada de jugadores como Mayele y Meschack Elia le dio frescura y profundidad al ataque, permitiendo a RD Congo encontrar espacios y completar la remontada.

El equipo creció con los cambios.

Un triunfo para la historia del fútbol africano

FOTO: EFE

El resultado final lo dice todo.

RD Congo ganó 3-1, logró su primera victoria en Copas del Mundo y se metió por primera vez en su historia en una fase eliminatoria.

Una hazaña que ya quedó escrita.

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