RD Congo remonta ante Uzbekistán y clasifica a 16avos
Publicado el27/06/2026 a las 17:07
La República Democrática del Congo escribió una de las grandes historias del Mundial 2026.
Remontó ante Uzbekistán, ganó 3-1 y logró una clasificación histórica a los dieciseisavos de final.
El equipo africano consiguió su primera victoria en un Mundial y avanzó por primera vez a una fase eliminatoria.
Un inicio que complicó todo
El partido comenzó cuesta arriba.
Uzbekistán golpeó temprano con un gol de Shomurodov, aprovechando errores defensivos y dejando a RD Congo momentáneamente eliminada del torneo.
El golpe fue duro.
Reacción total en el segundo tiempo
La historia cambió tras el descanso.
RD Congo salió con otra intensidad, empujó al rival contra su arco y comenzó a generar ocasiones claras, obligando a Uzbekistán a replegarse.
El empate parecía inevitable.
Wissa lidera la remontada histórica
El héroe apareció en el momento justo.
Yoane Wissa convirtió desde el punto penal para el 1-1 y luego volvió a marcar en el tramo final para sentenciar el partido y desatar la locura.
Su doblete fue decisivo.
Los cambios, clave para el triunfo
El banco marcó la diferencia.
La entrada de jugadores como Mayele y Meschack Elia le dio frescura y profundidad al ataque, permitiendo a RD Congo encontrar espacios y completar la remontada.
El equipo creció con los cambios.
Un triunfo para la historia del fútbol africano
El resultado final lo dice todo.
RD Congo ganó 3-1, logró su primera victoria en Copas del Mundo y se metió por primera vez en su historia en una fase eliminatoria.
Una hazaña que ya quedó escrita.
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