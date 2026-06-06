Rayo desata infierno en Texas: vivienda queda destruida tras tormenta eléctrica

Rayo provoca incendio en Texas

Tres bomberos heridos

Tormenta eléctrica severa

Una intensa tormenta eléctrica que azotó la zona de Cinco Ranch, en Texas, terminó provocando un incendio de gran magnitud en una vivienda de dos pisos, luego de que un rayo impactara directamente la estructura.

El siniestro se registró la tarde del 2 de junio en una casa ubicada sobre Mayfield Ridge Lane, en el condado de Fort Bend, en medio de lluvias torrenciales y descargas eléctricas constantes.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Willowfork/ESD 2, los servicios de emergencia recibieron múltiples reportes de rayos que afectaron hogares y negocios en distintos puntos de la comunidad.

La combinación de fuertes precipitaciones y relámpagos frecuentes generó condiciones peligrosas que mantuvieron a los equipos de rescate atendiendo emergencias de forma simultánea.

Llamas consumen vivienda en minutos

Cuando los bomberos fueron alertados del incendio, ya se encontraban respondiendo a incidentes relacionados con la tormenta junto a corporaciones de Katy y Fulshear.

Las unidades llegaron en aproximadamente seis minutos y encontraron fuego saliendo por el techo de la casa, evidencia de que las llamas habían avanzado rápidamente hacia el segundo nivel y el ático.

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En un primer momento, los equipos realizaron un ataque frontal desde el interior para intentar contener el fuego en la planta alta, pero el deterioro de las condiciones obligó a evacuar la estructura.

Ante el riesgo creciente, los mandos decidieron adoptar una estrategia defensiva desde el exterior para evitar mayores peligros y controlar la propagación del incendio.