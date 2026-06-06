Rayo desata infierno en Texas: vivienda queda destruida tras tormenta eléctrica
Publicado el06/06/2026 a las 10:15
- Rayo provoca incendio en Texas
- Tres bomberos heridos
- Tormenta eléctrica severa
Una intensa tormenta eléctrica que azotó la zona de Cinco Ranch, en Texas, terminó provocando un incendio de gran magnitud en una vivienda de dos pisos, luego de que un rayo impactara directamente la estructura.
El siniestro se registró la tarde del 2 de junio en una casa ubicada sobre Mayfield Ridge Lane, en el condado de Fort Bend, en medio de lluvias torrenciales y descargas eléctricas constantes.
De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Willowfork/ESD 2, los servicios de emergencia recibieron múltiples reportes de rayos que afectaron hogares y negocios en distintos puntos de la comunidad.
La combinación de fuertes precipitaciones y relámpagos frecuentes generó condiciones peligrosas que mantuvieron a los equipos de rescate atendiendo emergencias de forma simultánea.
Llamas consumen vivienda en minutos
Cuando los bomberos fueron alertados del incendio, ya se encontraban respondiendo a incidentes relacionados con la tormenta junto a corporaciones de Katy y Fulshear.
Las unidades llegaron en aproximadamente seis minutos y encontraron fuego saliendo por el techo de la casa, evidencia de que las llamas habían avanzado rápidamente hacia el segundo nivel y el ático.
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En un primer momento, los equipos realizaron un ataque frontal desde el interior para intentar contener el fuego en la planta alta, pero el deterioro de las condiciones obligó a evacuar la estructura.
Ante el riesgo creciente, los mandos decidieron adoptar una estrategia defensiva desde el exterior para evitar mayores peligros y controlar la propagación del incendio.
Calor extremo amenaza casas vecinas
El incendio generó un intenso calor radiante que puso en riesgo las viviendas colindantes, obligando a los bomberos a enfriar y vigilar ambas propiedades a los lados de la residencia afectada.
Gracias a las maniobras de contención, las llamas no se extendieron a otras casas, evitando un desastre mayor en la zona residencial.
Durante las labores, tres bomberos resultaron con heridas leves mientras combatían el fuego bajo condiciones adversas.
Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Memorial Hermann para valoración médica y tratamiento, y posteriormente dados de alta tras confirmarse que sus lesiones no eran de gravedad.
Riesgos latentes tras la caída de rayos
El incidente reaviva la preocupación sobre los peligros que representan las tormentas eléctricas severas, especialmente cuando los rayos impactan directamente viviendas o instalaciones comerciales.
Las descargas pueden generar incendios ocultos, dañar sistemas eléctricos y dejar riesgos invisibles que se manifiestan horas después del impacto.
Las autoridades recomiendan a los residentes estar atentos a señales como olor a quemado, humo, marcas en paredes o fallas eléctricas tras una tormenta intensa.
Si se detecta cualquier indicio de incendio o daño estructural relacionado con un rayo, la recomendación es evacuar de inmediato y comunicarse con el 911 para recibir asistencia, señaló ‘AccuWeather‘.