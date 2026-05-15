Rayo desata incendio en Texas

Evacuaciones obligatorias activadas

Más de 14 mil acres consumidos

Un incendio forestal de gran magnitud obligó a evacuar comunidades en Canyon, Texas, luego de que las llamas avanzaran con rapidez durante la tarde del jueves.

El siniestro, identificado como incendio Hunggate, comenzó tras el paso de una célula de tormenta que dejó múltiples descargas eléctricas en el condado de Randall.

Los rayos impactaron áreas de pastizales secos, generando varios focos que rápidamente se expandieron por la región.

Para la noche del jueves, el fuego había consumido más de 14 mil acres y apenas se encontraba contenido en un 10%.

Evacuaciones obligatorias y estructuras en riesgo

Ante el avance de las llamas, autoridades emitieron órdenes de evacuación obligatoria en zonas cercanas a Chaparral Villas, en Canyon.