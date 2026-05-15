Rayo desata infierno en Texas: evacuaciones obligatorias por incendio que avanza sin control
Rayo desata incendio en Texas Evacuaciones obligatorias activadas Más de 14 mil acres consumidos Un incendio forestal de gran magnitud obligó a evacuar comunidades en Canyon, Texas, luego de que las llamas avanzaran con rapidez durante la tarde del jueves. El siniestro, identificado como incendio Hunggate, comenzó tras el paso de una célula de tormenta […]
Publicado el15/05/2026 a las 14:01
- Rayo desata incendio en Texas
- Evacuaciones obligatorias activadas
- Más de 14 mil acres consumidos
Un incendio forestal de gran magnitud obligó a evacuar comunidades en Canyon, Texas, luego de que las llamas avanzaran con rapidez durante la tarde del jueves.
El siniestro, identificado como incendio Hunggate, comenzó tras el paso de una célula de tormenta que dejó múltiples descargas eléctricas en el condado de Randall.
Los rayos impactaron áreas de pastizales secos, generando varios focos que rápidamente se expandieron por la región.
Para la noche del jueves, el fuego había consumido más de 14 mil acres y apenas se encontraba contenido en un 10%.
Evacuaciones obligatorias y estructuras en riesgo
Ante el avance de las llamas, autoridades emitieron órdenes de evacuación obligatoria en zonas cercanas a Chaparral Villas, en Canyon.
También se pidió desalojar áreas próximas a la 13th Avenue en el condado de Randall, donde el fuego amenaza viviendas y otras estructuras.
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Equipos del Servicio Forestal de Texas A&M y distintos departamentos de bomberos locales trabajan de forma activa para frenar el avance.
Mientras tanto, residentes fueron exhortados a abandonar el área con rapidez y a no regresar hasta nuevo aviso.
Sequía agrava la emergencia
Las condiciones de sequía que enfrenta la región han sido un factor determinante en la propagación del incendio.
El pasto seco y los fuertes vientos facilitaron que las llamas avanzaran en cuestión de horas, complicando las labores de contención.
Las autoridades pidieron a la población evitar cualquier actividad que pueda generar nuevas chispas o incendios.
Entre las recomendaciones destacan no estacionar vehículos sobre hierba seca, evitar quemas al aire libre y no remolcar cadenas que puedan producir fricción.
Uno de tres incendios activos en Texas
El incendio Hunggate no es el único que se registró ese día en el estado, ya que al menos otros dos siniestros se iniciaron el jueves.
La simultaneidad de los focos ha incrementado la presión sobre los equipos de emergencia desplegados en distintas zonas.
Autoridades también solicitaron a los conductores extremar precauciones al circular cerca de áreas donde operan brigadas y maquinaria pesada.
Mientras continúan las evacuaciones y el combate aéreo y terrestre, la prioridad sigue siendo proteger vidas y evitar que el fuego siga extendiéndose en el norte de Texas, detalló ‘Fox Weather‘.