El portero de Chivas, Raúl Rangel, encendió la polémica al asegurar que la Selección de México está por encima de cualquier club. Sus declaraciones llegan a días de iniciar la concentración rumbo al Mundial 2026. “La Selección está por encima” LA SELECCIÓN ESTÁ POR ENCIMA DE CUALQUIER CLUB🇲🇽🫡 Aunque desearía jugar la liguilla con Chivas, el “Tala” Rangel entiende que la decisión de los clubes y ma FM es por el bien de la Selección Nacional pic.twitter.com/w4P26u2afS — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) April 29, 2026

El arquero, conocido como el ‘Tala’, fue contundente al referirse a la decisión de ceder jugadores en plena Liguilla. “Es una decisión que se tomó desde el inicio del torneo… al final de cuentas es por el bien de la Selección, que está por encima de cualquier club”, afirmó. Chivas, el más afectado El Chivas será uno de los equipos más golpeados por esta medida. El club tapatío aportará varios jugadores al Tri, lo que podría afectar su rendimiento en la fase final del Clausura 2026.

Rangel apunta a la titularidad A sus 26 años, Rangel se perfila como uno de los candidatos a ser titular en el Mundial. La posible ausencia de Luis Ángel Malagón por lesión abre la puerta para que el arquero rojiblanco asuma un rol protagónico. Debate abierto Las palabras de Rangel han generado reacciones divididas. Mientras algunos respaldan su postura nacionalista, otros consideran que pone en segundo plano a su club en un momento clave. La pregunta queda en el aire: ¿priorizar la Selección o defender al club en la Liguilla?