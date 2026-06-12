Raúl González sorprende en vivo al revelar que está comprometido y desata celebración en televisión
Publicado el12/06/2026 a las 11:33
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Raúl González sorprendió a la audiencia de Despierta América al revelar en plena transmisión que está comprometido, marcando un momento personal significativo. El anuncio ocurrió durante una conversación espontánea con sus compañeros del programa matutino de Univision.
El presentador venezolano, conocido por su carisma, habló con naturalidad sobre su relación sentimental frente a cámaras. Esto contrasta con años anteriores en los que evitaba compartir detalles de su vida privada.
Su apertura llega después de haber hecho pública su orientación sexual el año pasado, lo que cambió su relación con el público. Desde entonces, ha mostrado mayor confianza al hablar de su vida personal.
“Mi pareja dice que yo soy espectacular”, comentó Raúl entre risas durante la conversación. La frase generó reacciones inmediatas entre sus compañeros en el set.
Confesión inesperada en plena transmisión
La revelación surgió cuando Alan Tacher le preguntó directamente sobre su situación sentimental. Además, la pregunta, planteada en tono casual, terminó desatando uno de los momentos más comentados del programa.
“Ay Alan, por favor, si ya estoy hasta comprometido y todo”, respondió Raúl sin rodeos. Su declaración dejó sorprendidos a todos los presentes en el estudio.
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La reacción en el foro fue inmediata, con expresiones de asombro y felicitaciones hacia el conductor. El ambiente se llenó de entusiasmo tras la inesperada noticia.
“Invítame a la boda”, le dijo Tacher, a lo que Raúl respondió con humor: “No porque la salas”. El intercambio provocó risas y reforzó el tono cercano del momento.
Reacciones de colegas y audiencia
Tras el anuncio, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y felicitaciones para el presentador. Compañeros del medio y televidentes destacaron la importancia del momento.
“Quien quiera que sea se lleva a un gran ser humano. Felicidades hermano”, escribió el chef Yisus. El mensaje fue uno de los más comentados entre seguidores del programa.
Otros usuarios celebraron la noticia destacando el valor del amor en todas sus formas. “Qué bonito. Felicidades. Me encanta esta noticia. Qué viva el amor en cualquiera de sus presentaciones”, se lee en comentarios.
También hubo mensajes que resaltaron el proceso personal del conductor y su evolución pública. “Te mereces toda la felicidad del mundo”, expresaron varios seguidores.
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Un cambio personal que conecta con la audiencia
La noticia del compromiso refleja una etapa distinta en la vida de Raúl González, marcada por mayor apertura. Su historia ha conectado con la audiencia al mostrar un proceso personal visible.
En octubre pasado, el conductor habló por primera vez sobre su orientación sexual en televisión. Además, en ese momento, compartió una reflexión sobre su decisión de mostrarse tal como es.
“Llega un momento en que dices: ya basta… ya basta de vivir pretendiendo ser quien no eres”, expresó entonces. Sus palabras resonaron entre seguidores que valoraron su sinceridad.
El anuncio actual refuerza esa misma línea de autenticidad y cercanía con el público. Hoy, su compromiso se convierte en un nuevo capítulo que celebra abiertamente frente a millones.