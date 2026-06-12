Raúl González sorprende en vivo al revelar que está comprometido y desata celebración en televisión

Raúl González está comprometido

Sorpresa en televisión

Reacciones en redes

Raúl González sorprendió a la audiencia de Despierta América al revelar en plena transmisión que está comprometido, marcando un momento personal significativo. El anuncio ocurrió durante una conversación espontánea con sus compañeros del programa matutino de Univision.

El presentador venezolano, conocido por su carisma, habló con naturalidad sobre su relación sentimental frente a cámaras. Esto contrasta con años anteriores en los que evitaba compartir detalles de su vida privada.

Su apertura llega después de haber hecho pública su orientación sexual el año pasado, lo que cambió su relación con el público. Desde entonces, ha mostrado mayor confianza al hablar de su vida personal.

“Mi pareja dice que yo soy espectacular”, comentó Raúl entre risas durante la conversación. La frase generó reacciones inmediatas entre sus compañeros en el set.

Confesión inesperada en plena transmisión

La revelación surgió cuando Alan Tacher le preguntó directamente sobre su situación sentimental. Además, la pregunta, planteada en tono casual, terminó desatando uno de los momentos más comentados del programa.

“Ay Alan, por favor, si ya estoy hasta comprometido y todo”, respondió Raúl sin rodeos. Su declaración dejó sorprendidos a todos los presentes en el estudio.

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La reacción en el foro fue inmediata, con expresiones de asombro y felicitaciones hacia el conductor. El ambiente se llenó de entusiasmo tras la inesperada noticia.

“Invítame a la boda”, le dijo Tacher, a lo que Raúl respondió con humor: “No porque la salas”. El intercambio provocó risas y reforzó el tono cercano del momento.