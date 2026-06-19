Raúl González rompe el silencio sobre ataques tras revelar su orientación sexual
Publicado el19/06/2026 a las 12:51
- Raúl González sobre ser gay
- Defiende su verdad
- Pide respeto en redes
Hace varios meses, Raúl González decidió hablar abiertamente sobre su orientación sexual, en un momento que describió como necesario para dejar atrás años de silencio.
El conductor explicó que llegó a un punto en el que no podía seguir ocultando su identidad ni cargando con expectativas externas.
“Ya basta de vivir pretendiendo ser quien no eres, ya basta de tener una máscara”, expresó al compartir su decisión.
Desde entonces, su vida dio un giro tanto en lo personal como en lo público, generando una ola de reacciones.
Entre el apoyo y los ataques en redes
Aunque el presentador ha recibido múltiples mensajes positivos, también ha sido blanco de críticas y comentarios negativos.
“Desde el momento en que yo tomé la decisión de contar mi verdad… mucha gente apoyando… pero también hay otras personas que sienten que tienen el derecho de acabar con tu vida”, señaló.
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El conductor destacó que no le sorprenden las opiniones, pero sí la forma en que algunas personas se expresan.
Para él, existe una línea clara entre opinar y atacar de manera despectiva a otra persona.
Cuestiona la falta de empatía en internet
Durante su intervención, reflexionó sobre el comportamiento de quienes critican desde redes sociales sin conocerlo personalmente.
“¿Cuál es la intención?”, cuestionó al referirse a quienes utilizan palabras ofensivas o buscan herir.
También lanzó un mensaje directo: “¿Qué tienes tú en tu vida, en tu alma y en tu corazón para poder hablar de esa manera?”.
El presentador recordó que detrás de la pantalla hay personas que sienten, viven y merecen respeto.
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Mensajes de respaldo destacan su decisión
A pesar de la polémica, compañeros del medio y seguidores han mostrado su apoyo públicamente.
Algunos mensajes destacaron la importancia de su valentía al compartir su historia de forma abierta.
“Te amo y punto”, fue una de las reacciones, mientras otros resaltaron su autenticidad y amor propio.
Estas muestras de respaldo han servido como contrapeso frente a los ataques, reforzando su mensaje de respeto y empatía.