Raúl González rompe el silencio sobre ataques tras revelar su orientación sexual

Raúl González sobre ser gay

Defiende su verdad

Pide respeto en redes

Hace varios meses, Raúl González decidió hablar abiertamente sobre su orientación sexual, en un momento que describió como necesario para dejar atrás años de silencio.

El conductor explicó que llegó a un punto en el que no podía seguir ocultando su identidad ni cargando con expectativas externas.

“Ya basta de vivir pretendiendo ser quien no eres, ya basta de tener una máscara”, expresó al compartir su decisión.

Desde entonces, su vida dio un giro tanto en lo personal como en lo público, generando una ola de reacciones.

Entre el apoyo y los ataques en redes

Aunque el presentador ha recibido múltiples mensajes positivos, también ha sido blanco de críticas y comentarios negativos.

“Desde el momento en que yo tomé la decisión de contar mi verdad… mucha gente apoyando… pero también hay otras personas que sienten que tienen el derecho de acabar con tu vida”, señaló.

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El conductor destacó que no le sorprenden las opiniones, pero sí la forma en que algunas personas se expresan.

Para él, existe una línea clara entre opinar y atacar de manera despectiva a otra persona.