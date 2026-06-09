Raúl de Molina admite que hacer televisión hoy “es muy difícil” por la presión social

Raúl de Molina rompe el silencio sobre la televisión

El trabajo de ahora bajo presión

Cambios en entretenimiento

Raúl de Molina, uno de los rostros más emblemáticos de la televisión hispana, reflexionó sobre los cambios que ha vivido la industria tras casi 30 años al frente de “El gordo y la flaca” junto a Lili Estefan.

A diferencia de otros espacios de la misma cadena que han renovado constantemente a sus conductores, el programa se ha mantenido desde sus inicios con la misma dupla, consolidándose como uno de los formatos más estables y reconocidos.

En una entrevista reciente en el programa radial “Enrique Santos Show”, el presentador cubano habló abiertamente sobre cómo la dinámica televisiva ya no es la misma que en décadas anteriores.

Según explicó, el contexto actual, marcado por la corrección política y la reacción inmediata en redes sociales, ha modificado la manera en que los conductores se expresan frente a la audiencia.

“No puedes opinar de nada”

Durante la conversación, De Molina recordó uno de los segmentos más populares del programa, en el que debía participar en situaciones que hoy considera impensables.

“Nosotros teníamos un segmento que era el más popular en el programa… Ahora en este momento tú no puedes hacer eso, tú tienes que ser políticamente correcto, tienes que ver lo que tú dices… No puedes opinar de nada ni decir nada porque te metes en un problema”, se sinceró.

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El conductor reconoció que el margen para el humor y la espontaneidad se ha reducido considerablemente, pues cualquier comentario puede generar críticas inmediatas.

“Es muy difícil hacer televisión ahora” porque “cualquier chiste que haces le cae mal a la gente”, afirmó, dejando claro que el escrutinio constante condiciona el contenido.