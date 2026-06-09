Raúl de Molina admite que hacer televisión hoy “es muy difícil” por la presión social
Publicado el09/06/2026 a las 13:06
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Raúl de Molina, uno de los rostros más emblemáticos de la televisión hispana, reflexionó sobre los cambios que ha vivido la industria tras casi 30 años al frente de “El gordo y la flaca” junto a Lili Estefan.
A diferencia de otros espacios de la misma cadena que han renovado constantemente a sus conductores, el programa se ha mantenido desde sus inicios con la misma dupla, consolidándose como uno de los formatos más estables y reconocidos.
En una entrevista reciente en el programa radial “Enrique Santos Show”, el presentador cubano habló abiertamente sobre cómo la dinámica televisiva ya no es la misma que en décadas anteriores.
Según explicó, el contexto actual, marcado por la corrección política y la reacción inmediata en redes sociales, ha modificado la manera en que los conductores se expresan frente a la audiencia.
“No puedes opinar de nada”
Durante la conversación, De Molina recordó uno de los segmentos más populares del programa, en el que debía participar en situaciones que hoy considera impensables.
“Nosotros teníamos un segmento que era el más popular en el programa… Ahora en este momento tú no puedes hacer eso, tú tienes que ser políticamente correcto, tienes que ver lo que tú dices… No puedes opinar de nada ni decir nada porque te metes en un problema”, se sinceró.
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El conductor reconoció que el margen para el humor y la espontaneidad se ha reducido considerablemente, pues cualquier comentario puede generar críticas inmediatas.
“Es muy difícil hacer televisión ahora” porque “cualquier chiste que haces le cae mal a la gente”, afirmó, dejando claro que el escrutinio constante condiciona el contenido.
La crítica permanente y la percepción pública
De Molina señaló que el entorno mediático actual se caracteriza por una sensibilidad elevada y una reacción casi automática ante cualquier declaración.
“Ha cambiado todo mucho, todo lo que tú digas, no importa lo que salga de tu boca, la gente va a protestar, te van a criticar de cualquier cosa. Si tú dices esto es azul, viene alguien y te dice que es verde”, apuntó.
Aunque aseguró que las críticas no le afectan en lo personal, sí manifestó molestia ante las interpretaciones apresuradas que, según él, se hacen sin conocer el contexto completo.
“A mí me da igual, pero lo peor que me molesta es gente que asumen sin saber lo que está pasando”, comentó, en referencia a la rapidez con la que se generan juicios en redes sociales.
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¿Censura dentro del programa?
Ante la posibilidad de que exista censura interna, el conductor fue enfático al afirmar que nunca ha recibido prohibiciones directas de parte de sus superiores.
“Nunca me han dicho que no puedes decir esto… Ninguno de los jefes me han censurado nunca en la vida”, aseguró, descartando presiones formales desde la dirección del canal.
Sin embargo, reconoció que en ocasiones la producción ha optado por cortarlo mientras está hablando, una decisión que, según explicó, forma parte de la dinámica del show.
“Lo que yo digo sale en todas las revistas después… La gente quiere ver lo que tú piensas y la controversia que está pasando en este país, que creo que es lo más importante, pero yo entiendo que yo hago un show de entretenimiento”, reflexionó.
Con estas declaraciones, Raúl de Molina deja ver la tensión entre entretenimiento, opinión y sensibilidad pública, en un escenario donde cada palabra puede convertirse en tendencia y motivo de debate.