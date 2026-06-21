Rashel Díaz abre su corazón: así vive el alzhéimer de su padre y transforma el dolor en amor

Rashel Díaz sobre su padre

Cambios impactan su vida

Amor como herramienta clave

Durante años, Rashel Díaz y sus hermanos celebraban a su padre con reuniones, música y salidas que él disfrutaba profundamente. “Esos eran sus días favoritos”, recuerda la presentadora sobre una etapa llena de energía y cercanía familiar.

Sin embargo, este 21 de junio será diferente, con un festejo más íntimo tras el diagnóstico de alzhéimer que cambió la dinámica familiar. La también empresaria planea acompañarlo en la iglesia, compartir una comida y, sobre todo, pasar tiempo a su lado.

A sus 76 años, Nelson Díaz conserva rasgos de su personalidad, como su gusto por el perfume y su carácter alegre. Pero el avance de la enfermedad ha traído consigo un deterioro evidente que su hija observa con dolor.

“Empiezas a verlo desgastado y la verdad da mucho dolor”, confiesa Rashel, al describir el impacto emocional de esta etapa. Aun así, insiste en que su esencia sigue intacta pese a los cambios físicos y cognitivos.

Un diagnóstico inesperado que cambió todo

La familia comenzó a notar señales de alerta en 2024, cuando el comportamiento de Nelson dejó de ser el habitual. “Fue muy difícil, porque no lo vimos venir”, admite Rashel al recordar el inicio de este proceso.

El hombre, antes activo e independiente, comenzó a mostrarse retraído y con cambios de ánimo inesperados. “Papi es bailador, salidor y viajero (…) y lo empezamos a notar de muy mal humor”, relata.

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La situación se agravó cuando Nelson fue encontrado inconsciente en su casa tras dejar de tomar su medicación. “Había dejado de tomar las medicinas”, explica su hija, quien pensó inicialmente en un infarto.

Después de una hospitalización y varios meses de incertidumbre, llegó el diagnóstico definitivo. El alzhéimer marcó el inicio de un proceso largo y complejo para toda la familia.