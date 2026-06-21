Rashel Díaz abre su corazón: así vive el alzhéimer de su padre y transforma el dolor en amor
Publicado el21/06/2026 a las 08:14
- Rashel Díaz sobre su padre
- Cambios impactan su vida
- Amor como herramienta clave
Durante años, Rashel Díaz y sus hermanos celebraban a su padre con reuniones, música y salidas que él disfrutaba profundamente. “Esos eran sus días favoritos”, recuerda la presentadora sobre una etapa llena de energía y cercanía familiar.
Sin embargo, este 21 de junio será diferente, con un festejo más íntimo tras el diagnóstico de alzhéimer que cambió la dinámica familiar. La también empresaria planea acompañarlo en la iglesia, compartir una comida y, sobre todo, pasar tiempo a su lado.
A sus 76 años, Nelson Díaz conserva rasgos de su personalidad, como su gusto por el perfume y su carácter alegre. Pero el avance de la enfermedad ha traído consigo un deterioro evidente que su hija observa con dolor.
“Empiezas a verlo desgastado y la verdad da mucho dolor”, confiesa Rashel, al describir el impacto emocional de esta etapa. Aun así, insiste en que su esencia sigue intacta pese a los cambios físicos y cognitivos.
Un diagnóstico inesperado que cambió todo
La familia comenzó a notar señales de alerta en 2024, cuando el comportamiento de Nelson dejó de ser el habitual. “Fue muy difícil, porque no lo vimos venir”, admite Rashel al recordar el inicio de este proceso.
El hombre, antes activo e independiente, comenzó a mostrarse retraído y con cambios de ánimo inesperados. “Papi es bailador, salidor y viajero (…) y lo empezamos a notar de muy mal humor”, relata.
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La situación se agravó cuando Nelson fue encontrado inconsciente en su casa tras dejar de tomar su medicación. “Había dejado de tomar las medicinas”, explica su hija, quien pensó inicialmente en un infarto.
Después de una hospitalización y varios meses de incertidumbre, llegó el diagnóstico definitivo. El alzhéimer marcó el inicio de un proceso largo y complejo para toda la familia.
El deterioro y los momentos más difíciles
Con el paso del tiempo, Rashel ha sido testigo de cómo su padre pierde habilidades que antes dominaba con facilidad. Desde escribir y leer hasta orientarse, las limitaciones se han vuelto cada vez más evidentes.
“Me mata su fragilidad (…) es impresionante”, expresa con sinceridad sobre el cambio en un hombre que admiraba por su fortaleza. También admite: “Es devastador verlo cada vez más inofensivo”.
La familia enfrentó momentos de gran angustia, especialmente cuando Nelson se desorientaba o sufría caídas. “Cada vez que me llamaban era para decirme que papi se había caído”, recuerda.
Para cuidarlo, implementaron medidas como rastreadores y cámaras en su hogar. Estas acciones buscaban protegerlo mientras avanzaba la enfermedad.
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Amor, clave para enfrentar el alzhéimer
Actualmente, Nelson recibe atención en un centro especializado, donde su familia lo visita constantemente. Rashel ha encontrado en estos encuentros una forma de mantener el vínculo emocional.
Le habla al oído, le pone música y revive recuerdos que, aunque lejanos, parecen despertar emociones. “Él sabe que yo lo cuido, él sabe que yo lo amo”, asegura con convicción.
Aunque su padre ya no puede reconocerla plenamente, hay gestos que mantienen viva la conexión entre ambos. Ese contacto se ha convertido en una fuente de consuelo para la presentadora.
“Esta es mi oportunidad de darle todo el amor”, afirma Rashel, quien ve en esta etapa una forma de sanar. Para ella, el amor es la herramienta principal para acompañar a quienes viven con esta enfermedad, según ‘People en Español‘.