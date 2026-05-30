Raheem Sterling detenido en Inglaterra

Raheem Sterling vuelve a estar en el centro de la polémica.

El futbolista inglés, actualmente jugador del Feyenoord, fue detenido en el sur de Inglaterra tras ser señalado por varios delitos relacionados con la conducción.

El incidente ocurrió pocos días después de finalizar la temporada en Países Bajos, donde el atacante había llegado recientemente como agente libre.

El caso pone bajo escrutinio a un jugador de alto perfil y podría tener consecuencias legales y deportivas si se confirman las acusaciones.

Detención tras accidente en carretera

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Según informaron las autoridades, Sterling fue arrestado en Hampshire luego de que el vehículo que conducía colisionara contra una valla en el margen de la carretera.

El automóvil, un Lamborghini, no involucró a otros vehículos y no se reportaron personas heridas.

Sospechas de consumo de drogas