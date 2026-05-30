Raheem Sterling detenido en Inglaterra
Publicado el30/05/2026 a las 07:37
Raheem Sterling vuelve a estar en el centro de la polémica.
El futbolista inglés, actualmente jugador del Feyenoord, fue detenido en el sur de Inglaterra tras ser señalado por varios delitos relacionados con la conducción.
El incidente ocurrió pocos días después de finalizar la temporada en Países Bajos, donde el atacante había llegado recientemente como agente libre.
El caso pone bajo escrutinio a un jugador de alto perfil y podría tener consecuencias legales y deportivas si se confirman las acusaciones.
Detención tras accidente en carretera
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Según informaron las autoridades, Sterling fue arrestado en Hampshire luego de que el vehículo que conducía colisionara contra una valla en el margen de la carretera.
El automóvil, un Lamborghini, no involucró a otros vehículos y no se reportaron personas heridas.
Sospechas de consumo de drogas
La policía indicó que el jugador de 31 años fue detenido bajo sospecha de conducir bajo los efectos de drogas, además de posesión de estupefacientes de clase C.
También se le acusa de conducción temeraria y de negarse a someterse a las pruebas necesarias para determinar su estado.
Libertad bajo fianza
Tras su detención, Sterling fue puesto en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación.
Las autoridades no han dado más detalles sobre el avance del caso ni sobre posibles cargos formales.
Un momento delicado en su carrera
El incidente llega en un momento particular para el futbolista, quien terminó su etapa con el Chelsea a principios de año y firmó con el Feyenoord en febrero.
Desde su llegada al club neerlandés, había disputado ocho partidos antes de que concluyera la temporada.
Incertidumbre sobre su futuro
El proceso legal podría influir en el futuro inmediato del jugador, tanto a nivel deportivo como fuera de las canchas.
Por ahora, el caso sigue en investigación y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles.
La evolución del proceso judicial será clave para determinar posibles sanciones y el impacto en la carrera de Sterling.
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