Influencer coreana denuncia racismo en México durante partido del Mundial 2026

Influencer denuncia racismo viral

Identifican a aficionado señalado

Exigen respuesta institucional

Una influencer coreana identificada como ‘Inocat’ denunció haber sido víctima de un acto de racismo mientras asistía al partido entre Corea del Sur y Chequia en Guadalajara, correspondiente al Mundial 2026.

El encuentro se disputó el pasado jueves y terminó con victoria de Corea del Sur por 2-1, tras remontar el marcador.

Por qué importa: El caso generó una fuerte reacción en redes sociales y abrió un debate sobre el comportamiento de algunos aficionados durante eventos deportivos internacionales celebrados en México.

La situación ocurrió mientras la creadora de contenido grababa con su teléfono celular durante el partido.

En las imágenes se observa a varios aficionados mexicanos ubicados detrás de ella.

Racismo en Mundial 2026 queda grabado en video

🔴 Coreana sufre racismo de un mexicano, periodista deportiva es acosada al final del México-Sudáfrica y presunto abuso policial en Puebla: así los actos reprobables tras el inicio del Mundial. 📺 #MILENIO22h con @AlexDominguezB pic.twitter.com/05EzH1hYGH — Milenio (@Milenio) June 13, 2026

Uno de ellos, un hombre que portaba una playera blanca de la Selección Mexicana, primero saludó a la cámara.

Momentos después realizó un gesto colocando sus dedos en los extremos de los ojos.

La acción fue interpretada como una burla hacia la joven por su origen asiático.

Al darse cuenta de lo ocurrido, ‘Inocat’ reaccionó con un gesto de evidente desencanto.

Posteriormente compartió su experiencia en redes sociales.

“Viajaste por todo el mundo para el Mundial… y sufriste una experiencia de racismo”, escribió en su cuenta de Instagram.

La publicación rápidamente comenzó a recibir atención entre usuarios de distintas plataformas.