Influencer coreana denuncia racismo en México durante partido del Mundial 2026
Publicado el13/06/2026 a las 07:18
- Influencer denuncia racismo viral
- Identifican a aficionado señalado
- Exigen respuesta institucional
Una influencer coreana identificada como ‘Inocat’ denunció haber sido víctima de un acto de racismo mientras asistía al partido entre Corea del Sur y Chequia en Guadalajara, correspondiente al Mundial 2026.
El encuentro se disputó el pasado jueves y terminó con victoria de Corea del Sur por 2-1, tras remontar el marcador.
Por qué importa: El caso generó una fuerte reacción en redes sociales y abrió un debate sobre el comportamiento de algunos aficionados durante eventos deportivos internacionales celebrados en México.
La situación ocurrió mientras la creadora de contenido grababa con su teléfono celular durante el partido.
En las imágenes se observa a varios aficionados mexicanos ubicados detrás de ella.
Racismo en Mundial 2026 queda grabado en video
🔴 Coreana sufre racismo de un mexicano, periodista deportiva es acosada al final del México-Sudáfrica y presunto abuso policial en Puebla: así los actos reprobables tras el inicio del Mundial.
📺 #MILENIO22h con @AlexDominguezB pic.twitter.com/05EzH1hYGH
— Milenio (@Milenio) June 13, 2026
Uno de ellos, un hombre que portaba una playera blanca de la Selección Mexicana, primero saludó a la cámara.
Momentos después realizó un gesto colocando sus dedos en los extremos de los ojos.
La acción fue interpretada como una burla hacia la joven por su origen asiático.
Al darse cuenta de lo ocurrido, ‘Inocat’ reaccionó con un gesto de evidente desencanto.
Posteriormente compartió su experiencia en redes sociales.
“Viajaste por todo el mundo para el Mundial… y sufriste una experiencia de racismo”, escribió en su cuenta de Instagram.
La publicación rápidamente comenzó a recibir atención entre usuarios de distintas plataformas.
Mensajes de apoyo tras la denuncia
Ver esta publicación en Instagram
La denuncia provocó una ola de reacciones en redes sociales.
La influencer recibió cientos de mensajes de apoyo.
De acuerdo con las reacciones registradas, gran parte de esos mensajes provinieron de mexicanos.
Muchos usuarios lamentaron que la visitante hubiera vivido una experiencia negativa durante su estancia en México.
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El caso también generó críticas hacia el comportamiento mostrado por el aficionado que aparece en el video.
Diversos comentarios señalaron que acciones de este tipo afectan la imagen de los eventos internacionales y de los países anfitriones.
La conversación se extendió rápidamente mientras el video y las capturas del incidente continuaban circulando en distintas plataformas digitales.
Identifican al aficionado involucrado
Tras la difusión del video, el hombre fue identificado como Ulises Fernando Bernal Miramontes.
Según la información difundida en redes sociales, Bernal Miramontes es presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Jalisco.
La identificación del aficionado incrementó la indignación entre usuarios.
Muchas personas cuestionaron su conducta y consideraron que se trató de una burla dirigida hacia personas de origen asiático.
La polémica también derivó en llamados públicos para que existan posicionamientos sobre lo ocurrido.
Usuarios en redes sociales exigieron que la institución que representa y las autoridades deportivas en México se manifiesten respecto a la conducta mostrada en el video.
Hasta el momento, el episodio continúa generando comentarios y reacciones en plataformas digitales, donde el debate se ha centrado en la importancia del respeto hacia visitantes y aficionados durante eventos internacionales como el Mundial 2026.