De la Polémica al Maletín: Así Quedó el Top 5 Final de La Casa de los Famosos 6

Fabio Agostini gana el reality.

Celinee Santos logra segundo lugar.

Luis Coronel se queda tercero.

La sexta temporada de La Casa de los Famosos llegó a su fin en una gala de alta tensión que cumplió las expectativas de las encuestas pero encendió un debate ardiente en todas las plataformas digitales. Tras semanas de encierro, estrategias al límite y constantes roces de convivencia, los votos del público definieron las posiciones de los cinco finalistas que lograron llegar hasta la última noche de competencia.

Quinto Lugar: El Primero en Despedirse

La noche comenzó a definir los destinos con la revelación del quinto puesto, el cual ocupó Yoridan. Aunque su base de seguidores trabajó arduamente en las urnas digitales, los números no fueron suficientes para mantener la permanencia en los tres lugares de honor, convirtiéndose en el primer eliminado de la noche de gala y cerrando su ciclo con agradecimiento hacia el público.

Cuarto Lugar: Josh Martínez se Queda a un Paso del Pódium

Rozando el pódium de honor se quedó Josh Martínez en la cuarta posición del certamen. Su salida marcó el fin de una de las participaciones más comentadas de la temporada y dejó los votos restantes completamente divididos entre las facciones que buscaban asegurar el liderato absoluto de la competencia.

Tercer Lugar: Luis Coronel con la Frente en Alto

Como se había previsto en los análisis de las últimas encuestas, el carismático cantante mexicano Luis Coronel se adjudicó la tercera posición de la temporada. Coronel tomó el resultado con la mejor de las actitudes, derrochando la sencillez que lo caracterizó a lo largo de las semanas de encierro. Para una enorme facción de la audiencia hispana en los Estados Unidos y la comunidad inmigrante, Luis representaba el gran estandarte de superación dentro del reality, por lo que su salida dejó un sabor agridulce.

Segundo Lugar: Celinee Santos y un Fandom Incondicional

La bellísima representante dominicana, Celinee Santos, se consolidó con el segundo lugar del programa tras protagonizar un mano a mano cardíaco. Celinee presumía de uno de los fandoms más leales, apasionados y activos de la televisión, lo que provocó una ola masiva de indignación y protestas en redes sociales por parte de usuarios que aseguraban que ella merecía el trofeo absoluto debido a su impecable participación.