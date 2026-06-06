La Casa de los Famosos 6 llega a su final: fecha, votaciones y lo que viene en la última semana
Publicado el06/06/2026 a las 12:34
- Final de La Casa de los Famosos
- Premio de 200 mil dólares
- Votaciones abiertas pronto
Después de meses marcados por estrategias, enfrentamientos y alianzas inesperadas, la sexta temporada de La Casa de los Famosos entra en su recta definitiva con una final en vivo programada para el jueves 11 de junio.
La transmisión se realizará de costa a costa a las 7pm ET/6pm CT/4pm PT por Telemundo, en una gala que promete revelar al ganador frente a millones de espectadores.
La conducción estará a cargo de Jimena Gállego y Javier Poza, quienes encabezarán la noche más esperada del reality y anunciarán los resultados finales de las votaciones del público.
El triunfador no solo obtendrá el reconocimiento de la audiencia, sino también el premio mayor de 200,000 dólares al cierre de la emisión.
Eliminaciones clave antes del desenlace
Antes de llegar a la final, la competencia vivirá días decisivos con nuevas salidas que reducirán el número de participantes hasta dejar únicamente a los cinco finalistas.
Actualmente, Celinee Santos, Curvy Zelma, Fabio Agostini, Horacio Pancheri, Josh Martínez, Kenny Rodríguez, Luis Coronel, Stefano Piccioni y Yoridan Martínez continúan aislados del mundo exterior.
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Este domingo 7 de junio se abrirán oficialmente las votaciones para que el público elija a su favorito entre quienes logren mantenerse en la casa tras las eliminaciones previas.
A lo largo del lunes, martes y miércoles siguientes, otros habitantes abandonarán la competencia hasta conformar el grupo definitivo que disputará el premio en la gala final.
Cómo y dónde seguir el reality
La audiencia puede disfrutar del programa en vivo por Telemundo o acceder a la señal a través de la aplicación oficial del canal, disponible en Google Play Store y Apple Store.
Para quienes prefieran ver los episodios en diferido, Peacock ofrece los capítulos al día siguiente de su transmisión, ampliando las opciones de acceso.
Además, el contenido adicional incluye Realities After Dark: La Casa Podcast, donde se analizan reacciones de los eliminados y momentos destacados de la temporada.
También es posible encontrar material exclusivo y clips en LaCasadelosFamosos.com y en el canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento, así como participar en redes sociales con la etiqueta #LCDLF6.
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Producción y respaldo detrás del éxito
La Casa de los Famosos es producida para Telemundo por EndemolShine Boomdog, empresa que forma parte de Banijay Americas, bajo la supervisión de Adrian Santucho como Vicepresidente Senior de Contenido Unscripted.
El equipo de producción ejecutiva incluye a Pancho Calvo por parte de Telemundo, junto a Frank Scheuermann, Julia Tradd y Erika Vargas en representación de EndemolShine Boomdog.
Pablo Alonso funge como showrunner del formato, liderando el desarrollo creativo de una temporada que ha mantenido altos niveles de conversación en redes sociales.
Con el desenlace cada vez más cerca, la expectativa crece entre seguidores que aguardan conocer qué celebridad se coronará como ganadora de esta sexta edición, detalló ‘La Vibra‘.