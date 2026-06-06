La Casa de los Famosos 6 llega a su final: fecha, votaciones y lo que viene en la última semana

Final de La Casa de los Famosos

Premio de 200 mil dólares

Votaciones abiertas pronto

Después de meses marcados por estrategias, enfrentamientos y alianzas inesperadas, la sexta temporada de La Casa de los Famosos entra en su recta definitiva con una final en vivo programada para el jueves 11 de junio.

La transmisión se realizará de costa a costa a las 7pm ET/6pm CT/4pm PT por Telemundo, en una gala que promete revelar al ganador frente a millones de espectadores.

La conducción estará a cargo de Jimena Gállego y Javier Poza, quienes encabezarán la noche más esperada del reality y anunciarán los resultados finales de las votaciones del público.

El triunfador no solo obtendrá el reconocimiento de la audiencia, sino también el premio mayor de 200,000 dólares al cierre de la emisión.

Eliminaciones clave antes del desenlace

Antes de llegar a la final, la competencia vivirá días decisivos con nuevas salidas que reducirán el número de participantes hasta dejar únicamente a los cinco finalistas.

Actualmente, Celinee Santos, Curvy Zelma, Fabio Agostini, Horacio Pancheri, Josh Martínez, Kenny Rodríguez, Luis Coronel, Stefano Piccioni y Yoridan Martínez continúan aislados del mundo exterior.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Clovis Nienow? El conductor que vivió momento viral con Shakira

Este domingo 7 de junio se abrirán oficialmente las votaciones para que el público elija a su favorito entre quienes logren mantenerse en la casa tras las eliminaciones previas.

A lo largo del lunes, martes y miércoles siguientes, otros habitantes abandonarán la competencia hasta conformar el grupo definitivo que disputará el premio en la gala final.