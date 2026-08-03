¿Quién es Todd Blanche, el exabogado de Trump que podría convertirse en secretario de Justicia?

¿Quién es Todd Blanche? El exabogado personal del presidente retiró una propuesta que generaba resistencia entre senadores republicanos, en un movimiento que podría facilitar su confirmación para dirigir el Departamento de Justicia.

Todd Blanche, el abogado que defendió personalmente a Donald Trump en varios de sus casos penales, dio un paso para destrabar su camino hacia el cargo de secretario de Justicia al retirar una polémica propuesta que había provocado el rechazo de algunos senadores republicanos, según reportaron NBC News y Telemundo.

Por qué importa: Si el Senado confirma su nombramiento, Blanche pasará de ser el abogado personal de Trump a dirigir el Departamento de Justicia (DOJ), la institución que supervisa al FBI, la DEA, la ATF y los fiscales federales, además de tener un papel clave en políticas de inmigración, seguridad y derechos civiles.

De abogado defensor de Trump a dirigir el Departamento de Justicia

Todd Blanche se convirtió en una de las figuras legales más cercanas a Trump al asumir su defensa en varios de los procesos judiciales que enfrentó el mandatario durante los últimos años.

Ahora busca convertirse en fiscal general de Estados Unidos, el funcionario que encabeza el Departamento de Justicia y define las principales prioridades de persecución de delitos federales.

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El cargo: El fiscal general dirige el DOJ y supervisa agencias como el FBI, la DEA y la ATF, además de coordinar el trabajo de los fiscales federales en todo el país.

El fiscal general dirige el DOJ y supervisa agencias como el FBI, la DEA y la ATF, además de coordinar el trabajo de los fiscales federales en todo el país. Lo que cambia: Blanche dejaría de ser el abogado de Trump para asumir el control de la institución que años atrás investigó y procesó al propio presidente.

Para muchos analistas, el nombramiento representa una de las decisiones más importantes de Trump para su segundo mandato, ya que colocaría a un colaborador de máxima confianza al frente del principal organismo encargado de hacer cumplir las leyes federales.