¿Quién es Todd Blanche, el exabogado de Trump que podría convertirse en secretario de Justicia?
Publicado el03/08/2026 a las 09:30
¿Quién es Todd Blanche? El exabogado personal del presidente retiró una propuesta que generaba resistencia entre senadores republicanos, en un movimiento que podría facilitar su confirmación para dirigir el Departamento de Justicia.
Todd Blanche, el abogado que defendió personalmente a Donald Trump en varios de sus casos penales, dio un paso para destrabar su camino hacia el cargo de secretario de Justicia al retirar una polémica propuesta que había provocado el rechazo de algunos senadores republicanos, según reportaron NBC News y Telemundo.
- Por qué importa: Si el Senado confirma su nombramiento, Blanche pasará de ser el abogado personal de Trump a dirigir el Departamento de Justicia (DOJ), la institución que supervisa al FBI, la DEA, la ATF y los fiscales federales, además de tener un papel clave en políticas de inmigración, seguridad y derechos civiles.
De abogado defensor de Trump a dirigir el Departamento de Justicia
Todd Blanche se convirtió en una de las figuras legales más cercanas a Trump al asumir su defensa en varios de los procesos judiciales que enfrentó el mandatario durante los últimos años.
Ahora busca convertirse en fiscal general de Estados Unidos, el funcionario que encabeza el Departamento de Justicia y define las principales prioridades de persecución de delitos federales.
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- El cargo: El fiscal general dirige el DOJ y supervisa agencias como el FBI, la DEA y la ATF, además de coordinar el trabajo de los fiscales federales en todo el país.
- Lo que cambia: Blanche dejaría de ser el abogado de Trump para asumir el control de la institución que años atrás investigó y procesó al propio presidente.
Para muchos analistas, el nombramiento representa una de las decisiones más importantes de Trump para su segundo mandato, ya que colocaría a un colaborador de máxima confianza al frente del principal organismo encargado de hacer cumplir las leyes federales.
La propuesta que amenazó su confirmación
Según NBC News y Telemundo, Blanche decidió retirar una propuesta que contemplaba un fondo de aproximadamente 1,800 millones de dólares destinado a compensar a personas que afirmaran haber sido perseguidas políticamente durante la administración de Joe Biden.
La medida había generado fuertes cuestionamientos entre algunos senadores republicanos, quienes amenazaron con bloquear su confirmación.
En un mensaje publicado en X, Blanche aseguró que durante las últimas semanas sostuvo reuniones con legisladores para responder todas las dudas sobre su nominación.
«Mi equipo y yo nos hemos reunido con miembros de los comités y senadores durante las últimas semanas y hemos abordado todas las inquietudes y preguntas pendientes», escribió.
- La decisión: También aceptó limitar el alcance de la inmunidad contemplada en un acuerdo relacionado con auditorías fiscales para Trump y miembros de su familia.
- Qué sigue: El Comité Judicial del Senado tiene prevista la votación sobre su nominación este martes.
Una portavoz del senador republicano John Cornyn confirmó el acuerdo alcanzado con Blanche, mientras que el senador Thom Tillis, otro de los legisladores que había expresado reservas, no hizo comentarios inmediatos.
My team and I have met with committee members and Senators over the past several weeks and addressed any concerns or outstanding questions. We have enjoyed good faith discussions, and as a result issue the following order and update with regard to the May IRS settlement. The… pic.twitter.com/U6hs15kw2D
— Acting AG Todd Blanche (@DAGToddBlanche) August 3, 2026
¿Qué busca Trump con este nombramiento?
Más allá de la votación del Senado, la nominación refleja una estrategia política de Trump: rodearse de funcionarios con quienes mantiene una relación de confianza absoluta.
Blanche no llega únicamente con experiencia como abogado. Llega como la persona que defendió directamente al presidente en algunos de los momentos judiciales más delicados de su carrera política.
Ese elemento ha alimentado el debate sobre la independencia del Departamento de Justicia.
- Quienes respaldan la nominación sostienen que Trump tiene derecho a elegir a un funcionario de su confianza para aplicar las prioridades de su administración.
- Sus críticos consideran que el DOJ debe mantener distancia frente a intereses políticos o personales del presidente.
Para millones de hispanos en Estados Unidos, el resultado de esta confirmación podría tener efectos concretos. El Departamento de Justicia participa en investigaciones sobre crimen organizado, combate a los cárteles, derechos civiles, operativos federales y políticas migratorias, áreas que impactan directamente a muchas comunidades latinas, señaló ‘Telemundo‘ y ‘NBC News‘.
La pregunta que ahora acompaña la nominación de Todd Blanche va más allá de su confirmación: si llega al cargo, ¿dirigirá el Departamento de Justicia como una institución independiente o como el principal ejecutor de la agenda política de Donald Trump?