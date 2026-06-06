Quién es Enrique Riquelme, rival de Florentino en el Real Madrid
Publicado el06/06/2026 a las 06:26
El nombre de Enrique Riquelme volvió al centro del debate en el Real Madrid tras ser señalado directamente por Florentino Pérez como posible rival en las elecciones presidenciales del club.
La posible candidatura de Riquelme abriría un escenario poco habitual en el club blanco, donde Florentino ha dominado sin oposición en los últimos procesos electorales.
El empresario detrás de la candidatura
Riquelme no viene del fútbol, sino del mundo empresarial.
Es el actual presidente ejecutivo de Cox Energy, una compañía española enfocada en energía solar fotovoltaica con presencia en varios países, incluyendo México, Chile, Panamá, Colombia y España.
Nacido en Cox, Alicante, tiene 37 años y ha desarrollado su carrera como emprendedor en el sector energético, especialmente en proyectos vinculados a energías renovables y sostenibilidad.
Además, lidera el Grupo Cox, centrado en agua y energía, con proyectos relacionados a desalación, reutilización y tratamiento hídrico. La empresa incluso salió a cotizar en bolsa en 2024.
Su vínculo con el Real Madrid
Más allá de los negocios, Riquelme tiene una conexión directa con el club.
Es socio del Real Madrid desde hace más de 20 años, uno de los requisitos fundamentales para poder aspirar a la presidencia. Su familia también ha estado vinculada a la institución, ya que su padre formó parte de la directiva.
No es la primera vez que su nombre aparece. En 2021 fue mencionado como posible candidato, aunque finalmente no se presentó y Florentino fue reelegido sin oposición.
Perfil público y relación con el deporte
Riquelme ha construido una imagen ligada al deporte.
Es aficionado al Real Madrid y ha estado presente en finales importantes como Milán, Cardiff y Kiev.
También mantiene vínculos con otras disciplinas, como la Fórmula E y el golf.
Su empresa patrocina el Team Rafa, equipo vinculado a Rafael Nadal que compite en el campeonato de barcos eléctricos UIM E1 World Championship.
Además, ha sido incluido en listas que destacan a figuras influyentes en la lucha contra el cambio climático.
El reto de competir con Florentino
El contexto no es sencillo.
Florentino Pérez lanzó públicamente el reto para que Riquelme se presente, en medio de críticas sobre la gestión del club.
Las elecciones del Real Madrid están programadas para el 7 de junio y podrían marcar un cambio si finalmente aparece un rival real en las urnas.
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