Quién es Enrique Riquelme, rival de Florentino en el Real Madrid

El nombre de Enrique Riquelme volvió al centro del debate en el Real Madrid tras ser señalado directamente por Florentino Pérez como posible rival en las elecciones presidenciales del club.

La posible candidatura de Riquelme abriría un escenario poco habitual en el club blanco, donde Florentino ha dominado sin oposición en los últimos procesos electorales.

El empresario detrás de la candidatura

Riquelme no viene del fútbol, sino del mundo empresarial.

Es el actual presidente ejecutivo de Cox Energy, una compañía española enfocada en energía solar fotovoltaica con presencia en varios países, incluyendo México, Chile, Panamá, Colombia y España.

Nacido en Cox, Alicante, tiene 37 años y ha desarrollado su carrera como emprendedor en el sector energético, especialmente en proyectos vinculados a energías renovables y sostenibilidad.

Además, lidera el Grupo Cox, centrado en agua y energía, con proyectos relacionados a desalación, reutilización y tratamiento hídrico. La empresa incluso salió a cotizar en bolsa en 2024.

Su vínculo con el Real Madrid