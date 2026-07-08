¿Quién era el migrante mexicano que fue asesinado por el ICE?
Publicado el08/07/2026 a las 09:45
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Lorenzo Salgado Araujo murió después de recibir disparos durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Magnolia Park, un barrio de Houston, Texas.
El incidente ocurrió la mañana del 7 de julio, cuando agentes federales intentaban interceptar el vehículo en el que viajaba.
Las autoridades identificaban a Salgado Araujo como una persona que residía en Estados Unidos sin autorización migratoria.
Por qué importa: El caso abrió una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales y reavivó cuestionamientos de la familia sobre cómo se desarrolló el operativo.
¿Quién era Lorenzo Salgado Araujo y qué hacía en Estados Unidos?
Lorenzo Salgado Araujo (a Mexican illegal alien), was pulled over in my hometown of Houston this morning and immediately refused police commands.
He then tried to ram an ICE vehicle and run over an agent with his car.
Police shot him when he attempted to murder the officer.… pic.twitter.com/TKFRwaKWnG
— Tom Slocum for Texas 🇺🇸 (@slocumfortexas) July 8, 2026
De acuerdo con CNN, Lorenzo Salgado Araujo era originario de México y llevaba cerca de 35 años viviendo en Estados Unidos.
Estaba casado, era padre de tres hijos y trabajaba en el sector de la construcción, según La Nación.
Su hijo, Ronaldo Salgado, explicó en una entrevista con Telemundo que su padre acostumbraba recoger a trabajadores para trasladarlos a sus empleos.
“Yo sé que él iba recogiendo a la gente para ir a trabajar a la construcción y me dijeron que no llegó al trabajo”, declaró.
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Según su familia, Salgado Araujo realizaba trámites migratorios para obtener autorización legal para trabajar.
También buscaba avanzar en la regularización de su situación migratoria mediante los mecanismos legales disponibles.
Pese a ello, el ICE lo identificó como una persona que permanecía en el país sin autorización legal.
El operativo terminó con disparos contra el vehículo en el que viajaba y posteriormente fue trasladado a un hospital.
Horas más tarde, las autoridades confirmaron su fallecimiento.
La versión del DHS sobre el operativo de ICE en Magnolia Park
For 35 years, Lorenzo Salgado Araujo built his life here.
He was a husband, a father, a worker, and had no criminal history.
Then he left for work and was killed by ICE. His family is grieving. Our community is furious.
We are demanding a transparent and independent… pic.twitter.com/ntHCOum1WO
— Rep. Sylvia Garcia (@RepSylviaGarcia) July 8, 2026
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundió un comunicado con su versión de lo ocurrido.
Según la dependencia, el conductor intentó escapar durante el procedimiento.
La autoridad sostuvo que el vehículo impactó una unidad de los agentes federales.
Después, aseguró que el automóvil fue dirigido hacia uno de los oficiales presentes en el operativo.
“Utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente de la ley de ICE, lo que resultó en que nuestro agente disparara su arma en defensa propia“, afirmó el DHS.
La agencia también indicó que, tras los disparos, se solicitó asistencia médica de inmediato.
”El conductor fue alcanzado, y se contactaron inmediatamente los servicios de emergencia», explicó el comunicado.
El DHS reiteró que el objetivo del operativo era detener a un inmigrante en situación migratoria irregular.
Salgado Araujo fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su muerte.
Familia cuestiona el procedimiento mientras avanzan las investigaciones
Tras el incidente, la Oficina del Inspector General del DHS asumió la investigación relacionada con el uso de la fuerza.
De forma paralela, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) abrió una pesquisa.
La investigación del FBI busca determinar si durante el operativo existió una agresión contra un agente federal.
Mientras avanzan las indagatorias, la familia de Lorenzo Salgado Araujo ha expresado dudas sobre la actuación de los agentes.
Ronaldo Salgado afirmó haber visto imágenes del operativo que circularon en redes sociales.
Según su relato, observó a su padre herido después de los disparos.
“Estaba gritando por ayuda, por dolor”, recordó.
Las declaraciones de sus familiares dieron paso a nuevos cuestionamientos sobre la forma en que se desarrolló el operativo.
También solicitaron que las autoridades den a conocer todos los elementos que sean reunidos durante las investigaciones.
Hasta el momento, las pesquisas continúan bajo la supervisión de las autoridades federales competentes, mientras el caso permanece bajo revisión para esclarecer lo ocurrido durante el operativo en Magnolia Park.