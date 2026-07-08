¿Quién era el migrante mexicano que fue asesinado por el ICE?

Muere mexicano en Houston

ICE enfrenta investigaciones

Familia exige respuestas

Lorenzo Salgado Araujo murió después de recibir disparos durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Magnolia Park, un barrio de Houston, Texas.

El incidente ocurrió la mañana del 7 de julio, cuando agentes federales intentaban interceptar el vehículo en el que viajaba.

Las autoridades identificaban a Salgado Araujo como una persona que residía en Estados Unidos sin autorización migratoria.

Por qué importa: El caso abrió una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales y reavivó cuestionamientos de la familia sobre cómo se desarrolló el operativo.

¿Quién era Lorenzo Salgado Araujo y qué hacía en Estados Unidos?

Lorenzo Salgado Araujo (a Mexican illegal alien), was pulled over in my hometown of Houston this morning and immediately refused police commands. He then tried to ram an ICE vehicle and run over an agent with his car. Police shot him when he attempted to murder the officer.… pic.twitter.com/TKFRwaKWnG — Tom Slocum for Texas 🇺🇸 (@slocumfortexas) July 8, 2026

De acuerdo con CNN, Lorenzo Salgado Araujo era originario de México y llevaba cerca de 35 años viviendo en Estados Unidos.

Estaba casado, era padre de tres hijos y trabajaba en el sector de la construcción, según La Nación.

Su hijo, Ronaldo Salgado, explicó en una entrevista con Telemundo que su padre acostumbraba recoger a trabajadores para trasladarlos a sus empleos.

“Yo sé que él iba recogiendo a la gente para ir a trabajar a la construcción y me dijeron que no llegó al trabajo”, declaró.

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Según su familia, Salgado Araujo realizaba trámites migratorios para obtener autorización legal para trabajar.

También buscaba avanzar en la regularización de su situación migratoria mediante los mecanismos legales disponibles.

Pese a ello, el ICE lo identificó como una persona que permanecía en el país sin autorización legal.

El operativo terminó con disparos contra el vehículo en el que viajaba y posteriormente fue trasladado a un hospital.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron su fallecimiento.