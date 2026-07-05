«¡Qué miedo!»: Paco de la O genera polémica con video y reaviva acusaciones en su contra

Paco de la O con peluca

Acusaciones de violencia siguen

Reacciones divididas en redes

El actor mexicano Paco de la O volvió a colocarse en el centro de la controversia tras publicar un video en redes sociales donde aparece con una peluca rosa, generando reacciones divididas entre sus seguidores.

La grabación, compartida el pasado 3 de julio, llamó la atención no solo por su contenido, sino por el contexto en el que surge: un momento marcado por acusaciones públicas de presunta violencia por parte de sus exparejas.

Sin dar mayores explicaciones, el también conductor acompañó el video con la frase: “Me hubieras quedado aquí…”, lo que desató especulaciones sobre posibles mensajes indirectos.

El material rápidamente se viralizó, acumulando comentarios que van desde muestras de apoyo hasta críticas que cuestionan su estado emocional.

Reacciones divididas tras la publicación del video

El clip provocó una ola de comentarios entre usuarios que interpretaron el contenido de distintas maneras, algunos con preocupación y otros con tono crítico o incluso elogios.

Una de las reacciones más llamativas fue: “No estás completo de la menta, tu cara lo refleja, qué miedo”, comentario que refleja la inquietud de parte del público.

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Otros usuarios, en contraste, respondieron con mensajes más ligeros como “hermoso” o frases coloquiales como “pa’ atrás ni pa’ agarrar vuelo”.

La diversidad de opiniones muestra cómo la figura pública del actor continúa generando conversación, especialmente en momentos de alta exposición mediática.