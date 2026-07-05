«¡Qué miedo!»: Paco de la O genera polémica con video y reaviva acusaciones en su contra
Publicado el05/07/2026 a las 08:54
- Paco de la O con peluca
- Acusaciones de violencia siguen
- Reacciones divididas en redes
El actor mexicano Paco de la O volvió a colocarse en el centro de la controversia tras publicar un video en redes sociales donde aparece con una peluca rosa, generando reacciones divididas entre sus seguidores.
La grabación, compartida el pasado 3 de julio, llamó la atención no solo por su contenido, sino por el contexto en el que surge: un momento marcado por acusaciones públicas de presunta violencia por parte de sus exparejas.
Sin dar mayores explicaciones, el también conductor acompañó el video con la frase: “Me hubieras quedado aquí…”, lo que desató especulaciones sobre posibles mensajes indirectos.
El material rápidamente se viralizó, acumulando comentarios que van desde muestras de apoyo hasta críticas que cuestionan su estado emocional.
Reacciones divididas tras la publicación del video
El clip provocó una ola de comentarios entre usuarios que interpretaron el contenido de distintas maneras, algunos con preocupación y otros con tono crítico o incluso elogios.
Una de las reacciones más llamativas fue: “No estás completo de la menta, tu cara lo refleja, qué miedo”, comentario que refleja la inquietud de parte del público.
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Otros usuarios, en contraste, respondieron con mensajes más ligeros como “hermoso” o frases coloquiales como “pa’ atrás ni pa’ agarrar vuelo”.
La diversidad de opiniones muestra cómo la figura pública del actor continúa generando conversación, especialmente en momentos de alta exposición mediática.
Acusaciones de exparejas marcan el contexto
El video surge mientras el actor enfrenta señalamientos de presunta violencia por parte de las actrices Gaby Platas y Malu Carreras, con quienes mantuvo relaciones sentimentales en el pasado.
Aunque no ha respondido directamente a las acusaciones en ese video, Paco de la O ha utilizado sus redes para compartir mensajes que muchos interpretan como indirectas hacia ellas.
Estas publicaciones han intensificado el interés del público, ya que coinciden con el desarrollo de conflictos legales relacionados con las denuncias.
El caso ha generado debate en redes sociales sobre la responsabilidad de las figuras públicas y el impacto de sus declaraciones en contextos sensibles.
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El actor rechaza acusaciones y responde públicamente
En una entrevista reciente, Paco de la O negó las acusaciones en su contra y cuestionó la postura de sus exparejas con declaraciones polémicas.
“Una de ellas tiene trastorno obsesivo-compulsivo, yo lo viví, yo se lo quité y la ayudé a quitárselo”, afirmó el actor, generando críticas por el contenido de sus palabras.
También añadió: “si vamos a denunciar de esta manera, vámonos a los periciales”, asegurando que él acudió a pruebas mientras, según su versión, ellas no lo hicieron.
El caso continúa sin resolverse y mantiene la atención pública, mientras cada nueva publicación del actor alimenta la polémica y deja abiertas interrogantes sobre el rumbo legal y mediático del conflicto, apuntó ‘El Heraldo de México‘.