Qué hacer durante una tormenta eléctrica severa dentro y fuera de casa

Qué hacer durante una tormenta

Refugio inmediato salva vidas

Exterior nunca es seguro

Del 23 al 29 de junio se conmemora la Semana Nacional de la Seguridad ante los Rayos, una iniciativa que busca recordar que este fenómeno puede ser letal en cualquier época del año.

Aunque no suele provocar escenas de destrucción masiva como tornados o huracanes, el impacto de los rayos causa en promedio 23 muertes anuales en Estados Unidos, según datos de los últimos diez años.

Solo las inundaciones y los tornados superan a los rayos en número de víctimas relacionadas con tormentas, lo que demuestra que el riesgo es mayor de lo que muchas personas imaginan.

Cada año se registran aproximadamente 25 millones de rayos en el país, además de más de 500 lesiones reportadas, muchas de ellas con secuelas físicas y mentales de largo plazo.

Qué hacer si estás dentro de casa

La regla más importante es clara: si escuchas truenos, estás lo suficientemente cerca como para que un rayo pueda alcanzarte.

Ante la primera señal de tormenta eléctrica, se debe buscar refugio en un edificio sólido o en un vehículo con techo rígido y ventanas cerradas.

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Una vez bajo techo, es fundamental evitar el uso de aparatos conectados a la red eléctrica o cualquier sistema que implique contacto con tuberías o instalaciones metálicas.

También se recomienda permanecer en el interior hasta que la tormenta se haya alejado completamente y ya no se escuchen truenos, pues los rayos pueden caer incluso lejos del núcleo principal.