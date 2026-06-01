Qué hacer durante una tormenta eléctrica severa dentro y fuera de casa
Publicado el01/06/2026 a las 11:23
- Qué hacer durante una tormenta
- Refugio inmediato salva vidas
- Exterior nunca es seguro
Del 23 al 29 de junio se conmemora la Semana Nacional de la Seguridad ante los Rayos, una iniciativa que busca recordar que este fenómeno puede ser letal en cualquier época del año.
Aunque no suele provocar escenas de destrucción masiva como tornados o huracanes, el impacto de los rayos causa en promedio 23 muertes anuales en Estados Unidos, según datos de los últimos diez años.
Solo las inundaciones y los tornados superan a los rayos en número de víctimas relacionadas con tormentas, lo que demuestra que el riesgo es mayor de lo que muchas personas imaginan.
Cada año se registran aproximadamente 25 millones de rayos en el país, además de más de 500 lesiones reportadas, muchas de ellas con secuelas físicas y mentales de largo plazo.
Qué hacer si estás dentro de casa
La regla más importante es clara: si escuchas truenos, estás lo suficientemente cerca como para que un rayo pueda alcanzarte.
Ante la primera señal de tormenta eléctrica, se debe buscar refugio en un edificio sólido o en un vehículo con techo rígido y ventanas cerradas.
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Una vez bajo techo, es fundamental evitar el uso de aparatos conectados a la red eléctrica o cualquier sistema que implique contacto con tuberías o instalaciones metálicas.
También se recomienda permanecer en el interior hasta que la tormenta se haya alejado completamente y ya no se escuchen truenos, pues los rayos pueden caer incluso lejos del núcleo principal.
Riesgos al aire libre y errores comunes
Ningún espacio al aire libre es seguro durante una tormenta eléctrica, por lo que planificar actividades con base en el pronóstico meteorológico es clave para reducir riesgos.
Si no hay acceso inmediato a un refugio sólido, evitar ciertos comportamientos puede marcar la diferencia, aunque no elimina totalmente el peligro.
Refugiarse bajo árboles altos y aislados o en estructuras parcialmente abiertas aumenta la probabilidad de ser alcanzado por un rayo.
Limitar actividades al exterior cuando se pronostican tormentas y garantizar acceso constante a un espacio completamente cerrado son medidas básicas de protección.
Qué hacer si alguien es alcanzado
Si una persona recibe el impacto de un rayo, se debe llamar al 911 de inmediato y buscar atención médica urgente.
Las lesiones más comunes incluyen paro cardíaco, arritmias, quemaduras y daños en el sistema nervioso, aunque con atención rápida muchas víctimas logran sobrevivir.
La reanimación cardiopulmonar puede ser necesaria en algunos casos y brindar ayuda no representa ningún riesgo para quien auxilia.
Las autoridades recomiendan informarse a través de fuentes oficiales y recursos educativos para fortalecer la cultura de prevención ante uno de los fenómenos más impredecibles de la naturaleza, según ‘National Weather Service‘.