Qatar sorprende en el Mundial 2026 y rescata empate ante Suiza
Publicado el13/06/2026 a las 12:22
Qatar dio la primera gran sorpresa del Mundial 2026.
Cuando todo parecía definido a favor de Suiza, un gol en el tiempo añadido cambió la historia y selló un empate 1-1 que deja el grupo completamente abierto.
El resultado rompe los pronósticos y marca uno de los primeros golpes inesperados del torneo, con un Qatar que suma su primer punto y un favorito que deja escapar la victoria.
Suiza dominó, pero no sentenció
El partido tuvo un claro protagonista durante gran parte del encuentro: Suiza. El equipo europeo generó múltiples ocasiones de gol y controló el ritmo del juego, pero falló en el momento clave: definir.
El único tanto suizo llegó temprano, con Breel Embolo desde el punto penal tras una falta sobre Freuler. A partir de ahí, el guion parecía claro.
Las cifras reflejan ese dominio: múltiples remates, varias intervenciones del portero Abunada y constantes llegadas al área rival. Sin embargo, la falta de contundencia terminó siendo decisiva.
Como se describe en el desarrollo del partido, Suiza tuvo “innumerables ocasiones para ampliar el marcador”, pero no logró cerrar el juego.
Qatar resistió y encontró su momento
Lejos de rendirse, Qatar apostó por resistir. El equipo asiático se mantuvo ordenado en defensa, soportó la presión y esperó su oportunidad.
Esa oportunidad llegó en el tiempo añadido. En el minuto 90+4, un centro desde la izquierda encontró la cabeza de Boualem, quien superó a su marcador y marcó el gol del empate.
El tanto desató la sorpresa y quedó registrado como un momento histórico para el equipo catarí, que logró rescatar un resultado inesperado.
El relato del partido destaca que Qatar “supo aguantar, esperar su momento y hacer historia con ese postrero gol”.
Un empate que cambia el grupo
El 1-1 final no solo representa un punto para cada equipo, sino que deja el grupo completamente igualado tras la primera jornada.
Para Suiza, el resultado sabe a derrota por la cantidad de oportunidades desperdiciadas. Para Qatar, en cambio, es un punto que puede ser clave en sus aspiraciones.
Ambos equipos deberán ajustar de cara a sus próximos partidos, en un grupo donde cada detalle puede definir la clasificación.