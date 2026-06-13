Qatar sorprende en el Mundial 2026 y rescata empate ante Suiza

Qatar dio la primera gran sorpresa del Mundial 2026.

Cuando todo parecía definido a favor de Suiza, un gol en el tiempo añadido cambió la historia y selló un empate 1-1 que deja el grupo completamente abierto.

El resultado rompe los pronósticos y marca uno de los primeros golpes inesperados del torneo, con un Qatar que suma su primer punto y un favorito que deja escapar la victoria.

Suiza dominó, pero no sentenció

El partido tuvo un claro protagonista durante gran parte del encuentro: Suiza. El equipo europeo generó múltiples ocasiones de gol y controló el ritmo del juego, pero falló en el momento clave: definir.

El único tanto suizo llegó temprano, con Breel Embolo desde el punto penal tras una falta sobre Freuler. A partir de ahí, el guion parecía claro.

Las cifras reflejan ese dominio: múltiples remates, varias intervenciones del portero Abunada y constantes llegadas al área rival. Sin embargo, la falta de contundencia terminó siendo decisiva.

Como se describe en el desarrollo del partido, Suiza tuvo “innumerables ocasiones para ampliar el marcador”, pero no logró cerrar el juego.

Qatar resistió y encontró su momento