¡OFICIAL! Pumas vs Cruz Azul ya tiene fechas y horarios para la Final del Clausura 2026

La gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX ya tiene fechas y horarios confirmados.

Pumas y Cruz Azul disputarán el campeonato esta semana en una serie que promete emociones de principio a fin.

Dos históricos buscan la gloria

Pumas vuelve a una final de Liga MX por primera vez desde 2020.

Por su parte, Cruz Azul disputará nuevamente el título tras quedarse cerca en 2024.

Así llegaron a la Final

Pumas eliminó a: