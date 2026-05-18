¡OFICIAL! Pumas vs Cruz Azul ya tiene fechas y horarios para la Final del Clausura 2026
Publicado el18/05/2026 a las 14:21
La gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX ya tiene fechas y horarios confirmados.
Pumas y Cruz Azul disputarán el campeonato esta semana en una serie que promete emociones de principio a fin.
Dos históricos buscan la gloria
Pumas vuelve a una final de Liga MX por primera vez desde 2020.
Por su parte, Cruz Azul disputará nuevamente el título tras quedarse cerca en 2024.
Así llegaron a la Final
Pumas eliminó a:
- América
- Pachuca
Ambas series avanzando por posición en la tabla.
Mientras tanto, Cruz Azul dejó en el camino a:
- Atlas
- Chivas
Final de ida
Cruz Azul vs Pumas
📍 Estadio Ciudad de los Deportes
📅 Jueves 21 de mayo
🕗 20:00 horas CT México | 22:00 ET Estados Unidos
📺 Transmisión:
- Canal 5
- TUDN
- ViX
- Univision
Final de vuelta
Pumas vs Cruz Azul
📍 Estadio Olímpico Universitario
📅 Domingo 24 de mayo
🕖 19:00 horas CT México | 21:00 ET Estados Unidos
📺 Transmisión:
- Canal 5
- TUDN
- ViX
- Univision
Nuevo campeón garantizado
La Liga MX tendrá un nuevo campeón tras el reciente dominio de Toluca y el tricampeonato previo del América.
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