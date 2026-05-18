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¡OFICIAL! Pumas vs Cruz Azul ya tiene fechas y horarios para la Final del Clausura 2026
La Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul ya tiene fechas, horarios y canales oficiales.
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¡OFICIAL! Pumas vs Cruz Azul ya tiene fechas y horarios para la Final del Clausura 2026

Publicado el18/05/2026 a las 14:21

La gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX ya tiene fechas y horarios confirmados.

Pumas y Cruz Azul disputarán el campeonato esta semana en una serie que promete emociones de principio a fin.

Dos históricos buscan la gloria

Pumas vuelve a una final de Liga MX por primera vez desde 2020.

Por su parte, Cruz Azul disputará nuevamente el título tras quedarse cerca en 2024.

Así llegaron a la Final

FOTO: EFE

Pumas eliminó a:

  • América
  • Pachuca

Ambas series avanzando por posición en la tabla.

Mientras tanto, Cruz Azul dejó en el camino a:

  • Atlas
  • Chivas

Final de ida

FOTO: EFE

Cruz Azul vs Pumas

📍 Estadio Ciudad de los Deportes
📅 Jueves 21 de mayo
🕗 20:00 horas CT México | 22:00 ET Estados Unidos

📺 Transmisión:

  • Canal 5
  • TUDN
  • ViX
  • Univision

Final de vuelta

Pumas vs Cruz Azul

📍 Estadio Olímpico Universitario
📅 Domingo 24 de mayo
🕖 19:00 horas CT México | 21:00 ET Estados Unidos

📺 Transmisión:

  • Canal 5
  • TUDN
  • ViX
  • Univision

Nuevo campeón garantizado

La Liga MX tendrá un nuevo campeón tras el reciente dominio de Toluca y el tricampeonato previo del América.

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