Rick Jackson avanza a las elecciones de Gobernador en Georgia ¿Qué propone para mejorar el bolsillo?
Publicado el17/06/2026 a las 07:54
Rick Jackson será el candidato republicano a gobernador de Georgia en las elecciones de noviembre después de imponerse en la segunda vuelta de las primarias de su partido.
- Según informó The Center Square, Jackson derrotó al vicegobernador Burt Jones y logró una ventaja cercana a los 37.000 votos cuando se había contabilizado el 85% de los distritos electorales.
- Ahora, Jackson se prepara para enfrentar a la exalcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, quien obtuvo la nominación demócrata tras superar a varios contendientes sin necesidad de una segunda vuelta.
Por qué importa: La economía y el costo de vida se han convertido en temas centrales para muchos habitantes de Georgia.
Los altos precios de los alimentos, la vivienda, la educación y los impuestos son preocupaciones frecuentes para las familias, por lo que las propuestas económicas de los candidatos podrían tener un papel decisivo en la elección.
Jackson centra su campaña en el costo de vida de Georgia
En su plataforma oficial de campaña, Rick Jackson sostiene que muchas familias de Georgia enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos debido al aumento de precios en diferentes áreas de la economía.
- El candidato afirma que los alimentos cuestan más, el alquiler se ha encarecido y los impuestos a la propiedad representan una presión cada vez mayor para los propietarios de viviendas.
- Bajo ese argumento, ha construido una propuesta enfocada en reducir algunos costos que afectan directamente a los hogares.
Entre sus principales promesas se encuentra la congelación inmediata de los impuestos sobre la propiedad. Según su campaña, la medida buscaría frenar las revalorizaciones que han incrementado las facturas fiscales de muchos propietarios en distintas comunidades del estado.
Reducción de impuestos: una de sus principales promesas de Jackson
Otra de las propuestas destacadas es reducir a la mitad el impuesto estatal sobre la renta durante los próximos cuatro años.
- Además, Jackson plantea trabajar para eliminar completamente este impuesto en un plazo de ocho años. La campaña presenta esta iniciativa como una forma de aumentar el dinero disponible para las familias y estimular la actividad económica.
El candidato también propone utilizar herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para identificar gastos innecesarios dentro de la administración estatal y mejorar la prestación de servicios públicos.
La idea, según su plataforma, es lograr un gobierno más eficiente sin incrementar la carga fiscal para los contribuyentes.
Educación y vivienda también aparecen entre las prioridades
La educación es otro de los temas incluidos en su agenda económica.
- Jackson propone congelar los costos de matrícula, alojamiento y manutención en las universidades públicas y escuelas técnicas de Georgia. La medida busca contener el aumento de los gastos educativos que enfrentan miles de estudiantes y familias.
La propuesta se suma a su plan de control de impuestos a la propiedad, dos áreas que, según su campaña, representan algunos de los mayores desafíos financieros para los residentes del estado.
El objetivo, afirma, es mejorar la asequibilidad y reducir las presiones económicas que enfrentan muchos hogares.
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Cambios en la asistencia pública y el empleo de Georgia
La plataforma de Jackson también incluye modificaciones relacionadas con los programas de asistencia gubernamental.
- El empresario sostiene que el trabajo debe ser una herramienta para fomentar la independencia económica. Por ello propone vincular ciertos beneficios públicos al empleo o a programas de capacitación laboral para adultos sanos.
- Entre sus iniciativas figuran la ampliación de programas de formación profesional y el fortalecimiento de rutas vocacionales orientadas al mercado laboral.
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La campaña señala que estas medidas buscan incentivar la autosuficiencia económica y facilitar el acceso a oportunidades de empleo para quienes buscan incorporarse o regresar a la fuerza laboral.
Lo que viene: Tras asegurar la nominación republicana, Rick Jackson enfocará su campaña en la elección general de noviembre frente a Keisha Lance Bottoms.
- Durante los próximos meses, la economía, los impuestos, el costo de la vivienda y el empleo podrían convertirse en algunos de los temas más importantes para los votantes de Georgia.