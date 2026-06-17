Rick Jackson avanza a las elecciones de Gobernador en Georgia ¿Qué propone para mejorar el bolsillo?

Rick Jackson será el candidato republicano a gobernador de Georgia en las elecciones de noviembre después de imponerse en la segunda vuelta de las primarias de su partido.

Según informó The Center Square, Jackson derrotó al vicegobernador Burt Jones y logró una ventaja cercana a los 37.000 votos cuando se había contabilizado el 85% de los distritos electorales.

Ahora, Jackson se prepara para enfrentar a la exalcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, quien obtuvo la nominación demócrata tras superar a varios contendientes sin necesidad de una segunda vuelta.

Por qué importa: La economía y el costo de vida se han convertido en temas centrales para muchos habitantes de Georgia.

Los altos precios de los alimentos, la vivienda, la educación y los impuestos son preocupaciones frecuentes para las familias, por lo que las propuestas económicas de los candidatos podrían tener un papel decisivo en la elección.

Jackson centra su campaña en el costo de vida de Georgia

En su plataforma oficial de campaña, Rick Jackson sostiene que muchas familias de Georgia enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos debido al aumento de precios en diferentes áreas de la economía.

El candidato afirma que los alimentos cuestan más, el alquiler se ha encarecido y los impuestos a la propiedad representan una presión cada vez mayor para los propietarios de viviendas.

Bajo ese argumento, ha construido una propuesta enfocada en reducir algunos costos que afectan directamente a los hogares.

Entre sus principales promesas se encuentra la congelación inmediata de los impuestos sobre la propiedad. Según su campaña, la medida buscaría frenar las revalorizaciones que han incrementado las facturas fiscales de muchos propietarios en distintas comunidades del estado.

Reducción de impuestos: una de sus principales promesas de Jackson