Pronóstico de huracanes 2026 da un giro: habrá menos tormentas, pero EEUU sigue bajo amenaza
Publicado el19/08/2026 a las 13:57
- Pronóstico de huracanes 2026
- EEUU mantiene riesgo de impactos
- El Niño frenaría actividad tropical
El panorama para la temporada de huracanes del Atlántico 2026 cambió justo antes de su etapa más activa: AccuWeather redujo su previsión sobre la cantidad de tormentas que podrían formarse.
Ahora, el nuevo pronóstico contempla entre ocho y 11 tormentas con nombre, de tres a cuatro huracanes y entre uno y dos huracanes de gran intensidad durante la temporada.
La previsión inicial publicada en marzo anticipaba entre 11 y 16 tormentas con nombre, pero el posible fortalecimiento de El Niño llevó a modificar considerablemente esas expectativas.
Sin embargo, hay una advertencia importante para quienes viven en Estados Unidos: el cálculo de entre tres y cinco impactos directos en el país permanece sin cambios.
El Niño cambia el pronóstico de huracanes del Atlántico 2026
- Puntos clave: El posible desarrollo de un El Niño extremadamente fuerte podría generar condiciones atmosféricas capaces de frenar la formación y fortalecimiento de algunos sistemas tropicales.
Aunque se origina en el Pacífico, El Niño puede aumentar la cizalladura del viento en sectores del Atlántico, una condición que dificulta que las tormentas tropicales logren organizarse e intensificarse.
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- Por qué importa: Un pronóstico con menos huracanes no significa necesariamente menor peligro para Estados Unidos, especialmente para comunidades ubicadas cerca del Golfo de México y la costa atlántica.
“Basta con una sola tormenta para definir una temporada de huracanes”, advirtió Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather, al explicar el cambio en las previsiones.
Temporada de huracanes 2026 avanza más lento de lo habitual
- El dato: Hasta ahora se han formado tres tormentas tropicales en el Atlántico: Arthur y Bertha llegaron a la costa del Golfo, mientras Cristobal permaneció durante poco tiempo sobre aguas abiertas.
La actividad también marcha detrás de algunos promedios históricos: normalmente el primer huracán aparece antes del 11 de agosto y la cuarta tormenta con nombre se registra antes del 15 de agosto.
- El proceso: AccuWeather ajustó su previsión ante las crecientes probabilidades de un El Niño muy intenso durante la segunda mitad de la temporada, cuando históricamente aumenta la actividad tropical.
El momento clave todavía está por delante: el pico climatológico de la temporada de huracanes del Atlántico ocurre alrededor del 10 de septiembre y las amenazas pueden continuar durante el otoño.
Estas zonas de Estados Unidos mantienen mayor riesgo de tormentas
- Qué pueden hacer: Los residentes de zonas costeras deben mantener sus preparativos y seguir los pronósticos, incluso si el número total de tormentas termina siendo menor al anticipado originalmente.
Las áreas norte y este de la costa del Golfo y las Carolinas presentan esta temporada un riesgo de impactos directos superior al promedio histórico, según el pronóstico.
Las aguas especialmente cálidas cerca de sectores de la costa estadounidense también podrían favorecer sistemas que se fortalezcan rápidamente cerca de tierra, reduciendo el tiempo disponible para prepararse.
- El límite: El pronóstico estacional no permite determinar dónde llegará cada tormenta ni su intensidad exacta. Una temporada relativamente tranquila todavía puede producir un huracán extremadamente destructivo.
Un año con pocos huracanes no significa menor peligro
La temporada de 1992 sirve como antecedente: únicamente se desarrollaron siete tormentas con nombre, pero una de ellas fue Andrew, que alcanzó categoría 5 y devastó el sur de Florida.
En 2025 ocurrió una situación diferente: se desarrollaron varias tormentas poderosas, pero ningún huracán terminó tocando tierra en Estados Unidos.
“Esas condiciones atmosféricas pueden reducir el número total de tormentas tropicales y huracanes, no eliminan la amenaza para Estados Unidos”, explicó DaSilva sobre el posible fortalecimiento de El Niño.
La principal conclusión para las comunidades costeras es clara: menos tormentas previstas pueden reducir la actividad general, pero no garantizan que Estados Unidos escape de un impacto peligroso durante 2026, señaló ‘AccuWeather‘.