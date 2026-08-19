Pronóstico de huracanes 2026 da un giro: habrá menos tormentas, pero EEUU sigue bajo amenaza

Pronóstico de huracanes 2026

EEUU mantiene riesgo de impactos

El Niño frenaría actividad tropical

El panorama para la temporada de huracanes del Atlántico 2026 cambió justo antes de su etapa más activa: AccuWeather redujo su previsión sobre la cantidad de tormentas que podrían formarse.

Ahora, el nuevo pronóstico contempla entre ocho y 11 tormentas con nombre, de tres a cuatro huracanes y entre uno y dos huracanes de gran intensidad durante la temporada.

La previsión inicial publicada en marzo anticipaba entre 11 y 16 tormentas con nombre, pero el posible fortalecimiento de El Niño llevó a modificar considerablemente esas expectativas.

Sin embargo, hay una advertencia importante para quienes viven en Estados Unidos: el cálculo de entre tres y cinco impactos directos en el país permanece sin cambios.

El Niño cambia el pronóstico de huracanes del Atlántico 2026

Puntos clave: El posible desarrollo de un El Niño extremadamente fuerte podría generar condiciones atmosféricas capaces de frenar la formación y fortalecimiento de algunos sistemas tropicales.

Aunque se origina en el Pacífico, El Niño puede aumentar la cizalladura del viento en sectores del Atlántico, una condición que dificulta que las tormentas tropicales logren organizarse e intensificarse.

TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto

Por qué importa: Un pronóstico con menos huracanes no significa necesariamente menor peligro para Estados Unidos, especialmente para comunidades ubicadas cerca del Golfo de México y la costa atlántica.

“Basta con una sola tormenta para definir una temporada de huracanes”, advirtió Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather, al explicar el cambio en las previsiones.