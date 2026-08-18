Primarias de Florida 2026: Guía completa de lo que debes saber sobre tu sede local de elecciones para votar
Publicado el18/08/2026 a las 15:10
- Primarias en Florida 2026
- Urnas cierran a las 7
- Boletas tienen plazo
Florida celebra este martes 18 de agosto sus elecciones primarias de 2026, una jornada que definirá candidatos para cargos estatales, federales y locales antes de las elecciones generales del 3 de noviembre.
Las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m., hora local, y cualquier elector que permanezca en la fila al momento del cierre podrá emitir su voto.
La boleta que reciba cada persona dependerá de su afiliación política y de las contiendas disponibles en su distrito, una diferencia clave para quienes todavía tienen dudas sobre qué podrán votar.
- Por qué importa: Desde la gobernación y el Senado federal hasta juntas escolares y comisiones locales, las decisiones de estas primarias pueden influir directamente en inmigración, vivienda, educación, seguros y transporte.
Florida vota hoy: quién puede participar en las primarias 2026
Florida utiliza un sistema de primarias cerradas, por lo que generalmente un demócrata participa en la primaria demócrata y un republicano en la republicana.
Los votantes sin afiliación partidista no pueden elegir candidatos de esos partidos en una primaria regular, aunque sí pueden participar en cargos no partidistas y otras consultas disponibles.
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También existen primarias universales, que permiten votar a todos los electores cuando los candidatos pertenecen a un mismo partido y no tendrán oposición en las elecciones generales.
- El dato: Entre las principales contiendas figuran las primarias para gobernador, Senado de Estados Unidos, Congreso, cargos estatales y numerosas posiciones locales en Tampa Bay.
Identificación y centro de votación: lo necesario antes de salir
Los votantes deben acudir al centro asignado y presentar una identificación válida con fotografía y firma, como una licencia de conducir de Florida, identificación estatal, pasaporte o documento militar.
Si la identificación con foto no tiene una firma, los funcionarios electorales pueden solicitar un segundo documento que sí la incluya.
Quienes no tengan una identificación válida todavía pueden emitir una boleta provisional, que será evaluada posteriormente conforme a los requisitos establecidos por Florida.
- El proceso: Antes de salir, conviene verificar el registro, la afiliación política, el precinto y la ubicación exacta del centro electoral con el Supervisor de Elecciones del condado.
Boletas por correo tienen una hora límite este 18 de agosto
Quienes todavía tengan una boleta de voto por correo deben asegurarse de que sea recibida por la oficina del Supervisor de Elecciones antes de las 7 p.m. de este martes.
El matasellos del 18 de agosto no es suficiente: salvo excepciones específicas, una boleta que llegue después de la fecha y hora límite no será contabilizada.
Las boletas pueden depositarse hasta las 7 p.m. en buzones seguros ubicados en oficinas principales o sucursales del Supervisor de Elecciones, según disponibilidad de cada condado.
- Qué pueden hacer: Quienes aún tengan su boleta deben consultar inmediatamente las ubicaciones y horarios oficiales del condado para evitar llegar después del cierre.
Gobernador y Senado concentran atención en Florida
La carrera por gobernador incluye amplias primarias republicana y demócrata, con Byron Donalds entre los aspirantes republicanos y David Jolly dentro de la competencia demócrata.
En el Senado federal, republicanos y demócratas también elegirán a sus candidatos para una contienda que determinará quién competirá en noviembre por el escaño vinculado con la salida de Marco Rubio.
Para Tampa Bay, también están en juego distritos del Congreso que abarcan Tampa, Hillsborough, Pinellas, Pasco, Sarasota, Manatee y Polk, además de puestos estatales y municipales.
- El límite: No todas las carreras aparecen en todas las boletas; la participación depende de la dirección del votante, el distrito electoral, el tipo de contienda y, en determinados casos, su afiliación partidista.
Tampa Bay decide carreras locales que afectan la vida diaria
En Hillsborough, los votantes encontrarán contiendas para la Comisión del Condado y la Junta Escolar, organismos que toman decisiones sobre infraestructura, vivienda, educación y servicios públicos.
Pinellas incluye carreras para la comisión, puestos judiciales, juntas escolares y la alcaldía de St. Petersburg, mientras Pasco también celebra elecciones para gobierno local y educación.
Estas posiciones pueden tener menos visibilidad nacional, pero sus decisiones afectan asuntos cotidianos como carreteras, desarrollo urbano, transporte estudiantil, recuperación tras huracanes y crecimiento residencial.
Para la comunidad hispana, revisar toda la boleta puede ser tan importante como seguir las grandes carreras estatales, especialmente en zonas donde educación, vivienda, inmigración y costos cotidianos son temas prioritarios, detalló ‘WFLA‘ y ‘Telemundo‘.