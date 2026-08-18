Primarias de Florida 2026: Guía completa de lo que debes saber sobre tu sede local de elecciones para votar

Primarias en Florida 2026

Urnas cierran a las 7

Boletas tienen plazo

Florida celebra este martes 18 de agosto sus elecciones primarias de 2026, una jornada que definirá candidatos para cargos estatales, federales y locales antes de las elecciones generales del 3 de noviembre.

Las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m., hora local, y cualquier elector que permanezca en la fila al momento del cierre podrá emitir su voto.

La boleta que reciba cada persona dependerá de su afiliación política y de las contiendas disponibles en su distrito, una diferencia clave para quienes todavía tienen dudas sobre qué podrán votar.

Por qué importa: Desde la gobernación y el Senado federal hasta juntas escolares y comisiones locales, las decisiones de estas primarias pueden influir directamente en inmigración, vivienda, educación, seguros y transporte.

Florida vota hoy: quién puede participar en las primarias 2026

Florida utiliza un sistema de primarias cerradas, por lo que generalmente un demócrata participa en la primaria demócrata y un republicano en la republicana.

Los votantes sin afiliación partidista no pueden elegir candidatos de esos partidos en una primaria regular, aunque sí pueden participar en cargos no partidistas y otras consultas disponibles.

TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto

También existen primarias universales, que permiten votar a todos los electores cuando los candidatos pertenecen a un mismo partido y no tendrán oposición en las elecciones generales.