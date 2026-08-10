Primarias de Florida 2026: ¿dónde puede pesar más el voto latino el 18 de agosto?

Miami-Dade y Osceola estarán entre los puntos a observar mientras republicanos y demócratas definen candidatos para gobernador, Senado y otras contiendas rumbo a noviembre.

Florida se prepara para las primarias del 18 de agosto, con la votación anticipada ya en marcha y varias contiendas que definirán el escenario político para las elecciones generales del 3 de noviembre.

Por qué es importante: En zonas con fuerte presencia hispana como Miami-Dade y Osceola, la participación puede ofrecer una primera señal sobre la movilización del voto latino antes de noviembre.

Miami-Dade y Osceola ponen el voto latino en el foco

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Los resultados tendrán especial interés en Miami-Dade y Osceola, dos condados donde la población hispana tiene una presencia significativa.

Orange y Broward también estarán bajo observación por el peso de sus comunidades latinas y su importancia dentro del mapa electoral de Florida.

Pero estas son primarias partidistas. Florida tiene un sistema cerrado: generalmente, los demócratas registrados eligen candidatos demócratas y los republicanos registrados votan en la interna republicana.

La excepción: Todos los votantes pueden participar en determinadas elecciones no partidistas o cuando todos los candidatos para un cargo pertenecen al mismo partido y el ganador no tendrá oposición en noviembre.