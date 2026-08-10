Primarias de Florida 2026: ¿dónde puede pesar más el voto latino el 18 de agosto?
Publicado el10/08/2026 a las 07:47
Miami-Dade y Osceola estarán entre los puntos a observar mientras republicanos y demócratas definen candidatos para gobernador, Senado y otras contiendas rumbo a noviembre.
Florida se prepara para las primarias del 18 de agosto, con la votación anticipada ya en marcha y varias contiendas que definirán el escenario político para las elecciones generales del 3 de noviembre.
Por qué es importante: En zonas con fuerte presencia hispana como Miami-Dade y Osceola, la participación puede ofrecer una primera señal sobre la movilización del voto latino antes de noviembre.
Miami-Dade y Osceola ponen el voto latino en el foco
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Los resultados tendrán especial interés en Miami-Dade y Osceola, dos condados donde la población hispana tiene una presencia significativa.
Orange y Broward también estarán bajo observación por el peso de sus comunidades latinas y su importancia dentro del mapa electoral de Florida.
Pero estas son primarias partidistas. Florida tiene un sistema cerrado: generalmente, los demócratas registrados eligen candidatos demócratas y los republicanos registrados votan en la interna republicana.
La excepción: Todos los votantes pueden participar en determinadas elecciones no partidistas o cuando todos los candidatos para un cargo pertenecen al mismo partido y el ganador no tendrá oposición en noviembre.
Donalds y Jolly llegan como figuras centrales por la gobernación
Florida elegirá nuevo gobernador por primera vez en ocho años porque Ron DeSantis no puede buscar otro mandato consecutivo debido a los límites establecidos por el estado.
Entre los republicanos, Byron Donalds llega con una amplia ventaja. El promedio de sondeos de RealClearPolling citado en las referencias lo situaba en 48,6%, frente al 9,8% de Jay Collins y James Fishback.
Un sondeo de Quantus Insights realizado entre el 27 y el 29 de julio amplió esa diferencia: Donalds obtuvo 50%, Collins 16%, Fishback 12% y Paul Renner 4%.
El respaldo: Donalds cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump. Según los datos citados, alcanzaba 73% entre conservadores consultados que conocían ese respaldo.
Entre los demócratas, David Jolly quedó como principal aspirante después de que Jerry Demings suspendiera su campaña tras anunciar un diagnóstico de cáncer de próstata tratable.
Una encuesta de Change Research realizada en mayo colocó a Jolly con 42% de respaldo.
Senado y Cámara también pueden medir la movilización
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La gobernación no será la única contienda importante. Los votantes también definirán candidatos para el Senado, la Cámara de Representantes federal y distintos cargos estatales y locales.
Ashley Moody aparece entre las figuras relevantes en la carrera por el Senado, mientras que en el sur de Florida también habrá atención sobre distritos de la Cámara vinculados con comunidades hispanas, incluida la contienda de la republicana María Elvira Salazar.
Rumbo a noviembre: Los sondeos citados en las referencias muestran que un eventual enfrentamiento Donalds-Jolly comenzaría con ventaja republicana, aproximadamente 45% frente a 40%.
¿Qué necesitan saber quienes voten el 18 de agosto?
Las urnas estarán abiertas el día de las primarias y los electores deben verificar previamente su lugar de votación y los requisitos correspondientes.
Florida exige identificación con fotografía y firma para votar presencialmente.
Además, quienes utilicen voto por correo deben cumplir los plazos establecidos para que su boleta pueda contabilizarse.
Los resultados comenzarán a conocerse la noche electoral, pero serán inicialmente preliminares. El calendario oficial contempla después plazos para votos provisionales, correcciones de firmas y certificación.
Qué sigue: Los ganadores de las primarias avanzarán hacia las elecciones generales del 3 de noviembre.
Más que anticipar exactamente cómo votarán los latinos en noviembre, el 18 de agosto permitirá observar dónde participan más, qué partidos logran movilizarlos y qué candidatos llegan fortalecidos a la siguiente batalla electoral.
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FUENTE: Florida departmen of the state / Telemundo 51 / La Nacion