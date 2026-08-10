Will Scharf, otro abogado de Trump que gana poder en la Casa Blanca: ¿por qué importa antes de noviembre?
Publicado el10/08/2026 a las 07:27
El exabogado personal de Donald Trump asumirá el 1 de septiembre como asesor jurídico de la Casa Blanca, semanas antes de unas elecciones que podrían cambiar el equilibrio de poder en Washington.
El presidente Donald Trump nombró a Will Scharf como nuevo asesor jurídico de la Casa Blanca, un cargo desde el que tendrá un papel central en las disputas legales de la presidencia.
Scharf reemplazará a David Warrington a partir del 1 de septiembre, según anunciaron Trump y medios estadounidenses.
Por qué es importante: Scharf llegará dos meses antes de las elecciones de noviembre, cuando una eventual victoria demócrata en el Congreso podría abrir nuevas investigaciones, citaciones y disputas sobre documentos y testimonios.
Scharf pasa de abogado personal de Trump a un puesto clave
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Scharf, de 40 años, actualmente ocupa el cargo de secretario de personal de la Casa Blanca. Desde allí supervisa el flujo de documentos que llegan y salen del escritorio presidencial.
Antes de entrar a la administración, formó parte del equipo legal personal de Trump y participó en el caso sobre inmunidad presidencial ante la Corte Suprema.
De acuerdo con Axios, Scharf es el más reciente de varios antiguos abogados personales de Trump que han recibido cargos jurídicos importantes dentro de su gobierno.
El patrón: Todd Blanche, también exabogado de Trump, fue confirmado como fiscal general, mientras D. John Sauer, otro integrante de su equipo legal, ejerce como procurador general ante la Corte Suprema.
Trump destacó esa relación al anunciar el nombramiento y recordó que Scharf lo representó en varios casos.
El asesor jurídico puede ser clave ante un Congreso adverso
El asesor jurídico de la Casa Blanca aconseja al presidente y a altos funcionarios sobre asuntos legales relacionados con el ejercicio de sus cargos.
También ayuda a coordinar la respuesta de la presidencia cuando el Congreso abre investigaciones o solicita documentos y testimonios.
Esa función podría cobrar mayor importancia después de las elecciones intermedias de noviembre, que determinarán el control de la Cámara de Representantes y el Senado.
La disputa: Axios reportó que los demócratas del Congreso ya preparan posibles citaciones si recuperan poder legislativo en noviembre.
Si la Cámara cambia de manos, Scharf podría quedar en el centro de discusiones sobre qué información debe entregar la administración y qué puede proteger mediante privilegio ejecutivo.
Scharf ya ha participado en decisiones sensibles
Su influencia dentro de la administración no comenzó con este nombramiento.
The New York Times reportó que Scharf ha respaldado partes importantes de la agenda presidencial, pero también ha advertido internamente sobre medidas que consideraba jurídicamente riesgosas.
El diario señaló que expresó reservas ante discusiones sobre suspender derechos de debido proceso para inmigrantes indocumentados.
Scharf también preside la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, desde donde ha participado en la revisión de proyectos impulsados por Trump.
Otro frente: La comisión aprobó el proyecto del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, cuya construcción fue frenada el viernes por una corte de apelaciones ante la falta de autorización del Congreso.
El cambio llega en plena recta final electoral
Scharf sustituirá a Warrington, quien dejará el gobierno para regresar al sector privado.
El momento del relevo aumenta su importancia: asumirá el 1 de septiembre, cuando faltarán apenas dos meses para las elecciones intermedias.
Su nombramiento no significa que vaya a dirigir asuntos electorales. Su relevancia está en lo que podría ocurrir después de las urnas si cambia el control del Congreso.
Qué sigue: Scharf deberá pasar de administrar el flujo de documentos presidenciales a encabezar la estrategia jurídica de la Casa Blanca en posibles choques con legisladores y tribunales.
El movimiento refuerza además una tendencia de la segunda administración Trump: colocar en posiciones jurídicas de alto nivel a abogados que anteriormente defendieron al propio presidente.
El nombramiento de Scharf refuerza el círculo de abogados de confianza de Trump dentro del gobierno.
Su llegada antes de noviembre podría cobrar especial importancia si el nuevo Congreso abre investigaciones o intensifica sus disputas legales con la Casa Blanca.
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FUENTES: Axios / The New York Times / The Washington Post/ CNBC