Will Scharf, otro abogado de Trump que gana poder en la Casa Blanca: ¿por qué importa antes de noviembre?

El exabogado personal de Donald Trump asumirá el 1 de septiembre como asesor jurídico de la Casa Blanca, semanas antes de unas elecciones que podrían cambiar el equilibrio de poder en Washington.

El presidente Donald Trump nombró a Will Scharf como nuevo asesor jurídico de la Casa Blanca, un cargo desde el que tendrá un papel central en las disputas legales de la presidencia.

Scharf reemplazará a David Warrington a partir del 1 de septiembre, según anunciaron Trump y medios estadounidenses.

Por qué es importante: Scharf llegará dos meses antes de las elecciones de noviembre, cuando una eventual victoria demócrata en el Congreso podría abrir nuevas investigaciones, citaciones y disputas sobre documentos y testimonios.

Scharf pasa de abogado personal de Trump a un puesto clave

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Scharf, de 40 años, actualmente ocupa el cargo de secretario de personal de la Casa Blanca. Desde allí supervisa el flujo de documentos que llegan y salen del escritorio presidencial.

Antes de entrar a la administración, formó parte del equipo legal personal de Trump y participó en el caso sobre inmunidad presidencial ante la Corte Suprema.

De acuerdo con Axios, Scharf es el más reciente de varios antiguos abogados personales de Trump que han recibido cargos jurídicos importantes dentro de su gobierno.

El patrón: Todd Blanche, también exabogado de Trump, fue confirmado como fiscal general, mientras D. John Sauer, otro integrante de su equipo legal, ejerce como procurador general ante la Corte Suprema.

Trump destacó esa relación al anunciar el nombramiento y recordó que Scharf lo representó en varios casos.