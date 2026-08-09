Ocasio-Cortez no descarta buscar la Presidencia o el Senado en 2028

La congresista demócrata afirmó que “todo es posible”, aunque aseguró que su prioridad inmediata son las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Alexandria Ocasio-Cortez dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia de Estados Unidos o buscar un escaño en el Senado en 2028, según CNBC.

Por qué importa: La declaración coloca a una de las figuras más visibles del ala progresista demócrata entre los posibles nombres a seguir después de las elecciones de 2026.

Alexandria Ocasio-Cortez deja abierta una candidatura presidencial en 2028

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez on possible presidential or Senate campaigns: “I haven’t ruled out the possibility.” https://t.co/d3LrP5E6Ch pic.twitter.com/Nm1nJXFdz6 — ABC News (@ABC) August 9, 2026

Durante una entrevista este domingo en el programa “This Week” de ABC, Ocasio-Cortez fue interrogada directamente sobre una eventual campaña presidencial.

“No descarto la posibilidad y me siento muy honrada por el enorme apoyo que he recibido”, respondió la representante por Nueva York.

Sin embargo, evitó presentar una eventual candidatura como una decisión tomada y pidió mantener la atención sobre las próximas elecciones de mitad de mandato.

“Creo que tenemos la responsabilidad de mantenernos enfocados en las elecciones de mitad de mandato y no en nuestras aspiraciones individuales”, agregó.

El límite: Ocasio-Cortez no anunció una candidatura para 2028 ni confirmó que esté preparando una campaña presidencial.

La congresista representa desde 2019 zonas del Bronx y Queens y se ha convertido en una de las voces más reconocidas del sector progresista demócrata.