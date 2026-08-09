Ocasio-Cortez no descarta buscar la Presidencia o el Senado en 2028
Publicado el09/08/2026 a las 09:05
La congresista demócrata afirmó que “todo es posible”, aunque aseguró que su prioridad inmediata son las elecciones de mitad de mandato de 2026.
Alexandria Ocasio-Cortez dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia de Estados Unidos o buscar un escaño en el Senado en 2028, según CNBC.
Por qué importa: La declaración coloca a una de las figuras más visibles del ala progresista demócrata entre los posibles nombres a seguir después de las elecciones de 2026.
Alexandria Ocasio-Cortez deja abierta una candidatura presidencial en 2028
Rep. Alexandria Ocasio-Cortez on possible presidential or Senate campaigns: “I haven’t ruled out the possibility.” https://t.co/d3LrP5E6Ch pic.twitter.com/Nm1nJXFdz6
— ABC News (@ABC) August 9, 2026
Durante una entrevista este domingo en el programa “This Week” de ABC, Ocasio-Cortez fue interrogada directamente sobre una eventual campaña presidencial.
“No descarto la posibilidad y me siento muy honrada por el enorme apoyo que he recibido”, respondió la representante por Nueva York.
Sin embargo, evitó presentar una eventual candidatura como una decisión tomada y pidió mantener la atención sobre las próximas elecciones de mitad de mandato.
“Creo que tenemos la responsabilidad de mantenernos enfocados en las elecciones de mitad de mandato y no en nuestras aspiraciones individuales”, agregó.
El límite: Ocasio-Cortez no anunció una candidatura para 2028 ni confirmó que esté preparando una campaña presidencial.
La congresista representa desde 2019 zonas del Bronx y Queens y se ha convertido en una de las voces más reconocidas del sector progresista demócrata.
Una encuesta la coloca por delante de otros demócratas
🚨 NOW: Rep. AOC just floated a possible 2028 presidential campaign or US Senate campaign
«I haven’t ruled out the possibility.»
«I’m very humbled.»
«ANYTHING is possible at this juncture.»
JD Vance and Marco Rubio must destroy her in a general election! pic.twitter.com/VZ8O9d8nPZ
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 9, 2026
Las declaraciones llegan mientras Ocasio-Cortez aparece bien posicionada en una encuesta reciente de la Universidad de New Hampshire.
El sondeo la colocó por delante del exsecretario de Transporte Pete Buttigieg y del senador demócrata por Arizona Mark Kelly.
El dato: La encuesta ofrece una señal temprana sobre su reconocimiento político, pero todavía faltan dos años para las elecciones presidenciales de 2028.
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Ocasio-Cortez también ha recorrido el país junto al senador independiente Bernie Sanders, una de las principales figuras de la izquierda estadounidense.
Sanders compitió por la nominación presidencial demócrata en dos ocasiones sin conseguir convertirse en el candidato del partido.
El Senado también aparece entre las posibilidades para 2028
La Presidencia no es el único camino que Ocasio-Cortez mantiene abierto. También fue interrogada sobre una posible candidatura al Senado por Nueva York.
Ese escenario podría enfrentarla políticamente con Chuck Schumer, actual líder de la minoría demócrata en el Senado, cuando corresponda la elección de ese escaño en 2028.
“Creo que en este momento todo es posible”, respondió Ocasio-Cortez al abordar esa alternativa.
Qué está en juego: Una candidatura al Senado abriría otra ruta para ampliar su influencia nacional sin buscar directamente la Casa Blanca.
Las elecciones de 2026 siguen siendo su prioridad
Por ahora, Ocasio-Cortez insiste en que el Partido Demócrata debe concentrarse en las elecciones de mitad de mandato, que definirán el control del Congreso.
Sus comentarios llegan mientras candidatos vinculados con el ala izquierda demócrata ganan terreno en distintas primarias del país, de acuerdo con CNBC.
Qué sigue: Las elecciones de 2026 serán el desafío inmediato. Después, las decisiones de Ocasio-Cortez ayudarán a definir si su futuro pasa por el Senado, la Presidencia o la Cámara de Representantes.