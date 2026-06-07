¿Problemas y un desaire? Video de Nodal y Ángela Aguilar desata rumores tras concierto
Publicado el07/06/2026 a las 10:03
- ¿Desaire de Nodal a Ángela Aguilar?
- Video genera polémica
- Rumores tras celebración
Christian Nodal ofreció un concierto en la Monumental Plaza de Toros México que incluyó una aparición especial de Ángela Aguilar, quien subió al escenario para interpretar junto a él el tema “Dime cómo quieres”.
El momento fue recibido con entusiasmo por el público, especialmente cuando ambos recrearon parte del diálogo de la canción con la frase de Nodal: “¿Por qué eres tan coqueta, mi amor?”.
Ángela respondió en el escenario: “Porque eres mi esposo, Christian”, provocando aplausos y reforzando la imagen de complicidad frente a miles de asistentes.
Tras el dueto, la cantante se retiró para que el sonorense continuara el espectáculo, mientras él expresó: “Les deseo a todos que algún día encuentren el amor verdadero, vieran qué bonito se siente, te amo mi reina, que viva el amor esta noche en La México”.
Video en celebración genera controversia
Horas después, un video difundido en redes sociales colocó nuevamente a la pareja en el centro de la conversación digital, esta vez por un momento captado fuera del escenario.
En las imágenes se observa a Ángela Aguilar tomando fotografías de un pastel inspirado en “Bandera Blanca”, el más reciente material discográfico del cantante.
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Mientras ella aparece sonriente y concentrada en capturar el detalle con su celular, Nodal permanece a su lado con una expresión que algunos usuarios calificaron como seria.
El contraste entre ambos generó múltiples interpretaciones en redes, donde algunos internautas hablaron de un supuesto “desaire” del intérprete hacia su esposa.
Recuerdos de otras polémicas
El episodio se suma a comentarios previos surgidos durante la alfombra roja de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas, donde también se analizaron gestos y actitudes de la pareja.
En aquella ocasión, algunos usuarios señalaron que el cantante habría evitado un beso frente a las cámaras, lo que alimentó especulaciones sobre su relación.
Además, cuando Nodal recibió el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, no mencionó a su esposa en su discurso, limitándose a agradecer a su equipo y seguidores.
Este detalle fue comparado por usuarios con discursos anteriores en los que sí había nombrado a su expareja Cazzu, lo que intensificó los comentarios en plataformas digitales.
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Redes sociales amplifican rumores
Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha emitido declaraciones sobre las interpretaciones que circulan en internet respecto al video.
Sin embargo, el caso demuestra cómo cada gesto público de figuras reconocidas puede convertirse en tendencia y generar debate inmediato.
Mientras algunos seguidores defienden que se trata de un momento aislado sin mayor significado, otros continúan analizando cada expresión y movimiento.
Lo cierto es que, tras un concierto marcado por declaraciones de amor, el foco ahora está puesto en un breve clip que reavivó las especulaciones sobre el matrimonio.