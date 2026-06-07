¿Problemas y un desaire? Video de Nodal y Ángela Aguilar desata rumores tras concierto

¿Desaire de Nodal a Ángela Aguilar?

Video genera polémica

Rumores tras celebración

Christian Nodal ofreció un concierto en la Monumental Plaza de Toros México que incluyó una aparición especial de Ángela Aguilar, quien subió al escenario para interpretar junto a él el tema “Dime cómo quieres”.

El momento fue recibido con entusiasmo por el público, especialmente cuando ambos recrearon parte del diálogo de la canción con la frase de Nodal: “¿Por qué eres tan coqueta, mi amor?”.

Ángela respondió en el escenario: “Porque eres mi esposo, Christian”, provocando aplausos y reforzando la imagen de complicidad frente a miles de asistentes.

Tras el dueto, la cantante se retiró para que el sonorense continuara el espectáculo, mientras él expresó: “Les deseo a todos que algún día encuentren el amor verdadero, vieran qué bonito se siente, te amo mi reina, que viva el amor esta noche en La México”.

Video en celebración genera controversia

Horas después, un video difundido en redes sociales colocó nuevamente a la pareja en el centro de la conversación digital, esta vez por un momento captado fuera del escenario.

En las imágenes se observa a Ángela Aguilar tomando fotografías de un pastel inspirado en “Bandera Blanca”, el más reciente material discográfico del cantante.

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Mientras ella aparece sonriente y concentrada en capturar el detalle con su celular, Nodal permanece a su lado con una expresión que algunos usuarios calificaron como seria.

El contraste entre ambos generó múltiples interpretaciones en redes, donde algunos internautas hablaron de un supuesto “desaire” del intérprete hacia su esposa.