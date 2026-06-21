Preocupación por Ana Bárbara: rumores sobre su salud visual tras crisis personal encienden alertas

Salud de Ana Bárbara

Estrés tras crisis sentimental

Sin confirmación oficial

Ana Bárbara vuelve a estar en el centro de la atención pública, pero esta vez no por su música, sino por versiones que apuntan a un posible problema de salud. La cantante atraviesa un momento complicado tras la polémica en su relación con Ángel Muñoz.

En medio de este escenario, comenzó a circular información que sugiere que podría estar enfrentando una afectación en la vista. El tema ha generado inquietud entre sus seguidores, quienes siguen de cerca cada actualización sobre su estado.

La periodista Mandy Fridmann fue una de las primeras en difundir esta versión. “Hablando de Ana Bárbara (…) estaría perdiendo la vista por el estrés que está viviendo”, afirmó.

Según lo mencionado, la supuesta pérdida visual afectaría uno de sus ojos. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial por parte de la artista o su equipo.

Estrés emocional, posible detonante

El origen de esta preocupación se remonta al escándalo que rodeó su relación con Ángel Muñoz. La presunta infidelidad del actor desató una crisis que habría impactado emocionalmente a la cantante.

El conflicto salió a la luz en marzo, cuando se vinculó a Muñoz con la periodista Adriana Toval. La situación derivó en una separación temporal que luego habría dado paso a una reconciliación.

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Diversos reportes coinciden en que el estrés emocional podría haber tenido efectos en la salud de Ana Bárbara. Este factor ha sido señalado como posible causa del supuesto deterioro visual.

Aunque no hay pruebas concluyentes, la narrativa ha tomado fuerza en redes sociales y medios. El tema se ha convertido en una de las búsquedas más recurrentes relacionadas con la artista.