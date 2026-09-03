Premios Juventud 2026: dónde y a qué hora ver la premiación

Premios Juventud llegan este 3 septiembre

La ceremonia será transmitida desde España

Univision encabeza las opciones para verla.

Premios Juventud 2026 celebran este jueves 3 de septiembre una edición histórica desde Starlite Marbella, España, y el público en Estados Unidos tendrá distintas alternativas para seguir tanto la alfombra roja como la ceremonia principal.

La cobertura comenzará a las 6:00 p.m. ET/5:00 p.m. CT con “Noche de Estrellas”, que mostrará la llegada de las celebridades desde la alfombra roja a través de UNIMÁS y Galavisión. Una hora después arrancará la entrega de premios.

¿Dónde ver Premios Juventud 2026 en Estados Unidos?

La ceremonia de Premios Juventud comenzará a las 7:00 p.m. ET y podrá verse por Univision, UNIMÁS y Galavisión, de acuerdo con la información proporcionada para la transmisión de esta edición.

Para quienes consumen televisión mediante servicios de streaming, otra de las alternativas es Hulu + Live TV Español, cuya oferta incluye acceso a señales desde las que podrá seguirse la premiación. De esta manera, la plataforma se suma a las opciones disponibles para la audiencia que prefiera verla por internet.

Esta edición marca además un cambio importante para el evento: será la primera ocasión en que Premios Juventud se celebre fuera del continente americano, con Marbella como escenario de una de las principales noches dedicadas a la música latina.