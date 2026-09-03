Premios Juventud 2026: dónde y a qué hora ver la premiación
Publicado el03/09/2026 a las 07:55
- Premios Juventud llegan este 3 septiembre
- La ceremonia será transmitida desde España
- Univision encabeza las opciones para verla.
Premios Juventud 2026 celebran este jueves 3 de septiembre una edición histórica desde Starlite Marbella, España, y el público en Estados Unidos tendrá distintas alternativas para seguir tanto la alfombra roja como la ceremonia principal.
La cobertura comenzará a las 6:00 p.m. ET/5:00 p.m. CT con “Noche de Estrellas”, que mostrará la llegada de las celebridades desde la alfombra roja a través de UNIMÁS y Galavisión. Una hora después arrancará la entrega de premios.
¿Dónde ver Premios Juventud 2026 en Estados Unidos?
La ceremonia de Premios Juventud comenzará a las 7:00 p.m. ET y podrá verse por Univision, UNIMÁS y Galavisión, de acuerdo con la información proporcionada para la transmisión de esta edición.
Para quienes consumen televisión mediante servicios de streaming, otra de las alternativas es Hulu + Live TV Español, cuya oferta incluye acceso a señales desde las que podrá seguirse la premiación. De esta manera, la plataforma se suma a las opciones disponibles para la audiencia que prefiera verla por internet.
Esta edición marca además un cambio importante para el evento: será la primera ocasión en que Premios Juventud se celebre fuera del continente americano, con Marbella como escenario de una de las principales noches dedicadas a la música latina.
Carín León encabeza las nominaciones
Carín León llega como el artista con mayor número de nominaciones al acumular nueve menciones. Detrás aparecen Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, quienes compiten con siete candidaturas cada uno.
Quevedo destaca entre los españoles con seis nominaciones, una presencia especialmente significativa considerando que la ceremonia se realiza precisamente en España.
La lista de artistas confirmados también reúne a figuras de diferentes generaciones y géneros. Marc Anthony, Christian Nodal, Morat, Ana Mena, Quevedo, Farruko, Greeicy, Elvis Crespo, Mau y Ricky y Camilo forman parte de los nombres anunciados.
También están contempladas participaciones de Wisin, Yandel, Ángela Aguilar, Natanael Cano y Manuel Carrasco, entre otros artistas que formarán parte de la celebración.
Horarios para ver Premios Juventud 2026
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Para la audiencia estadounidense, la cobertura previa comenzará a las 6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CT, mientras que la ceremonia principal iniciará a las 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT.
En la Costa Oeste, el horario equivalente al inicio de la premiación es 4:00 p.m. PT. La disponibilidad exacta puede variar dependiendo de la señal, proveedor de televisión o servicio utilizado por cada espectador.
La transmisión desde España permitirá seguir una edición que apuesta por conectar a la música latina con un escenario europeo y reunir en una misma noche exponentes del regional mexicano, pop y música urbana.
¿Qué más habrá en Hulu + Live TV Español durante septiembre?
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Premios Juventud forma parte de una programación de septiembre que también contempla entretenimiento y deportes disponibles mediante las señales incluidas en Hulu + Live TV Español.
Entre los contenidos anunciados está el estreno por Univision de “Tierra de Amor y Coraje” el 7 de septiembre a las 9:00 p.m. ET. La telenovela, producida por José Alberto “El Güero” Castro, está protagonizada por Sofía Castro, Brandon Peniche, Emmanuel Palomares y Emilio Osorio y fue filmada en distintas locaciones de Arizona.
El fútbol también tendrá presencia durante el mes con encuentros de Liga MX como el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, el Clásico Regio entre Monterrey y Tigres y el Clásico Nacional entre América y Guadalajara.
La programación anunciada contempla además partidos de la selección mexicana y el regreso de competencias europeas como la UEFA Champions League y la UEFA Europa League.
Pero este jueves la atención estará puesta en Marbella: Premios Juventud 2026 comienzan a las 7:00 p.m. ET por Univision, UNIMÁS y Galavisión, con Hulu + Live TV Español como otra alternativa para quienes acceden a estas señales mediante televisión en streaming.