Premios Juventud 2026: Carín León lidera las nominaciones en una edición histórica desde España

Premios Juventud 2026

Carín León lidera nominaciones

Marbella recibirá la gala

Los Premios Juventud 2026 ya tienen a sus protagonistas y prometen una edición diferente con un cambio de sede que marcará un antes y un después en la historia del evento.

TelevisaUnivision presentó este martes la lista oficial de nominados en las 50 categorías que reconocerán lo mejor de la música, la televisión, el streaming, la creación de contenido y la cultura pop.

La ceremonia se celebrará el próximo 3 de septiembre en el Anfiteatro Starlite de Marbella, España, convirtiéndose por primera vez en un evento realizado en territorio europeo.

Los fanáticos ya pueden apoyar a sus artistas favoritos a través de PremiosJuventud.com, donde las votaciones permanecerán abiertas hasta el próximo 10 de agosto.

Carín León domina las nominaciones de los Premios Juventud 2026

El gran protagonista de esta edición es Carín León, quien encabeza la lista de aspirantes al reunir nueve nominaciones en distintas categorías.

El intérprete mexicano aparece entre los favoritos en premios individuales, colaboraciones, álbumes, giras y música regional, consolidando uno de los mejores momentos de su carrera.

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La gala también reunirá a algunas de las figuras más importantes de la música latina, con representantes del pop, urbano, regional mexicano, tropical y nuevos talentos.

Además de la ceremonia principal, Marbella albergará una semana completa de actividades bajo el concepto PJ Fest, con conciertos, espectáculos y eventos especiales.