Premios Juventud 2026: Carín León lidera las nominaciones en una edición histórica desde España
Publicado el29/07/2026 a las 10:25
- Premios Juventud 2026
- Carín León lidera nominaciones
- Marbella recibirá la gala
Los Premios Juventud 2026 ya tienen a sus protagonistas y prometen una edición diferente con un cambio de sede que marcará un antes y un después en la historia del evento.
TelevisaUnivision presentó este martes la lista oficial de nominados en las 50 categorías que reconocerán lo mejor de la música, la televisión, el streaming, la creación de contenido y la cultura pop.
La ceremonia se celebrará el próximo 3 de septiembre en el Anfiteatro Starlite de Marbella, España, convirtiéndose por primera vez en un evento realizado en territorio europeo.
Los fanáticos ya pueden apoyar a sus artistas favoritos a través de PremiosJuventud.com, donde las votaciones permanecerán abiertas hasta el próximo 10 de agosto.
Carín León domina las nominaciones de los Premios Juventud 2026
El gran protagonista de esta edición es Carín León, quien encabeza la lista de aspirantes al reunir nueve nominaciones en distintas categorías.
El intérprete mexicano aparece entre los favoritos en premios individuales, colaboraciones, álbumes, giras y música regional, consolidando uno de los mejores momentos de su carrera.
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La gala también reunirá a algunas de las figuras más importantes de la música latina, con representantes del pop, urbano, regional mexicano, tropical y nuevos talentos.
Además de la ceremonia principal, Marbella albergará una semana completa de actividades bajo el concepto PJ Fest, con conciertos, espectáculos y eventos especiales.
Artista femenina y masculina: así compiten las grandes estrellas
En Artista Premios Juventud Femenina fueron nominadas Aitana, Ana Mena, Anitta, Elena Rose, Kany García, Karol G, Natti Natasha, Rosalía, Shakira y Young Miko.
La categoría Artista Premios Juventud Masculino reúne a Bad Bunny, Carín León, Danny Ocean, Farruko, Maluma, Myke Towers, Quevedo, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Xavi.
En Grupo o Dúo Favorito del Año destacan Morat, Maná, Reik, Rawayana, Mau y Ricky, Gente de Zona, Jowell y Randy, DND I Do Not Disturb, La Oreja de Van Gogh y Santos Bravos.
Las categorías de artistas principales vuelven a concentrar algunos de los nombres más influyentes de la industria musical en español.
Nuevos talentos buscan abrirse paso en la música latina
La categoría La Nueva Generación Femenina incluye a Amaia, Ángela Leiva, Annasofia, Aria Vega, Emjay, Isadora, Judeline, Mafalda Cardenal, Mar Solís y Nic.
En La Nueva Generación Masculina aparecen Bebeshito, Clarent, Damn Goldo, DFZM, DIA, Juan Duque, Kris R., Maisak, Santos Bravos y Sebas Bárcenas.
La categoría La Nueva Generación Música Mexicana reconoce a Armenta, Chuyín, Edgardo Núñez, Kakalo, Kane Rodríguez, La Nueva Ola de la Cumbia, Low Clika, Mariangela, Omar Camacho y Tombochio.
Estas ternas buscan destacar a los artistas que comienzan a ganar espacio dentro de la industria y que apuntan a convertirse en las próximas figuras del género.
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Canciones y álbumes competirán por los máximos reconocimientos
Entre los nominados a Mi Track Favorito figuran Rauw Alejandro, Karol G junto a Marco Antonio Solís, Danny Ocean, Rosalía con Yahritza y Su Esencia, y Carín León junto a Alejandro Fernández.
En Álbum del Año aparecen producciones de Karol G, Rosalía, Romeo Santos y Prince Royce, Danny Ocean, Anitta, Ozuna con Beéle, Carín León, Daddy Yankee, Yandel y Rawayana.
La categoría Mejor Euro-Song refleja el protagonismo europeo con artistas como Aitana, Ana Mena, Lola Índigo, Alejandro Sanz, Quevedo, Manuel Carrasco, Juan Magán y La Oreja de Van Gogh.
También destacan Girl Power, Colaboración OMG y La Mezcla Perfecta, donde compiten colaboraciones entre Karol G, Greeicy, Shakira, Anitta, Kany García, Marc Anthony, Juanes, Camilo, Los Ángeles Azules y Grupo Frontera.
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Del regional mexicano al pop y el urbano
Las categorías musicales incluyen Mejor Dance Track, Mejor tema en cumbia, Productor del Año, Mejor Tour, Mejor Álbum Urbano, Mejor Canción Pop/Urban, Mejor Canción Pop, Mejor Canción Pop Rock, Mejor Canción Pop – Nueva Generación, Mejor Álbum Pop, Mejor Álbum Música Mexicana y Mejor Álbum Tropical.
Entre los artistas nominados aparecen Bad Bunny, Peso Pluma, Christian Nodal, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Ángela Aguilar, Carlos Rivera, Sebastián Yatra, Juanes, Chayanne, Elvis Crespo, Carlos Vives, Romeo Santos, Rauw Alejandro, Farruko, Wisin, Myke Towers y Rosalía.
La diversidad de géneros convierte a esta edición en una de las más amplias de los últimos años, con representación de prácticamente toda la música latina.
Los ganadores serán elegidos mediante el voto del público, que podrá participar hasta el cierre oficial de las votaciones el 10 de agosto.
Televisión, creadores de contenido y podcasts también serán premiados
Los Premios Juventud también reconocerán el trabajo en televisión con las categorías Mi Actor Favorito y Mi Actriz Favorita, donde figuran Gabriel Soto, Andrés Palacios, Marcus Ornellas, Angelique Boyer, Silvia Navarro, Susana González, Oka Giner y Yadhira Carrillo.
En Creator del Año fueron nominados Andrea Farga, Héctor de la Garza, Jenny Solares, Nachter y Tío Néstor, mientras que Podcast del Año reúne a La Cotorrisa, Pinky Promise, El Chal con Pao Sasso, Roca Project y Yo Pude, Tú Puedes.
La ceremonia podrá seguirse en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión, YouTube y ViX en Estados Unidos, además de Canal 5 en México, según ‘El Diario NY‘.
Con una sede inédita, decenas de categorías y algunos de los artistas más populares del momento, los Premios Juventud 2026 buscan consolidarse como una de las celebraciones más importantes del entretenimiento latino.
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