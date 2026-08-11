¿Qué harías con $975 millones? Ese es el premio mayor acumulado de PowerBall

El premio mayor de Powerball llegó a $975 millones después de que ningún boleto acertara todos los números en el sorteo del lunes.

El próximo intento será este miércoles 12 de agosto, con una enorme diferencia entre cobrar el premio durante décadas o recibir el dinero de una sola vez.

Por qué importa: El acumulado ya se encuentra entre los premios más grandes de la historia de Powerball y lleva más de tres meses sin encontrar ganador.

Powerball llega a $975 millones tras 43 sorteos sin ganador

Los números ganadores del lunes fueron 6, 37, 54, 55, 64 y Powerball 10, con un multiplicador Power Play de 3, según el sitio web de PowerBall.

Nadie acertó la combinación completa para quedarse con el premio mayor, que entonces estaba en $905 millones. Con este resultado, la racha aumentó a 43 sorteos consecutivos sin un ganador del jackpot, según la Asociación de Loterías Multiestatales, organización que administra Powerball.

El último gran premio fue ganado el 2 de mayo, cuando dos boletos vendidos en Florida y Texas se repartieron un premio de $20 millones.

Tres jugadores ganaron entre $1 millón y $2 millones

Que nadie haya ganado el jackpot no significa que el sorteo del lunes terminara sin nuevos millonarios.