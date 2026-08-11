¿Qué harías con $975 millones? Ese es el premio mayor acumulado de PowerBall
Publicado el11/08/2026 a las 06:46
El premio mayor de Powerball llegó a $975 millones después de que ningún boleto acertara todos los números en el sorteo del lunes.
- El próximo intento será este miércoles 12 de agosto, con una enorme diferencia entre cobrar el premio durante décadas o recibir el dinero de una sola vez.
Por qué importa: El acumulado ya se encuentra entre los premios más grandes de la historia de Powerball y lleva más de tres meses sin encontrar ganador.
Powerball llega a $975 millones tras 43 sorteos sin ganador
Los números ganadores del lunes fueron 6, 37, 54, 55, 64 y Powerball 10, con un multiplicador Power Play de 3, según el sitio web de PowerBall.
Nadie acertó la combinación completa para quedarse con el premio mayor, que entonces estaba en $905 millones. Con este resultado, la racha aumentó a 43 sorteos consecutivos sin un ganador del jackpot, según la Asociación de Loterías Multiestatales, organización que administra Powerball.
El último gran premio fue ganado el 2 de mayo, cuando dos boletos vendidos en Florida y Texas se repartieron un premio de $20 millones.
Tres jugadores ganaron entre $1 millón y $2 millones
Que nadie haya ganado el jackpot no significa que el sorteo del lunes terminara sin nuevos millonarios.
Según la información de Powerball citada por CNN, un boleto vendido en Tennessee acertó las cinco bolas blancas y tenía la opción Power Play, elevando su premio a $2 millones.
Otros dos boletos acertaron las cinco bolas blancas y ganaron $1 millón cada uno. Fueron vendidos en California y Maryland.
El ganador tendría que tomar una decisión millonaria
Si alguien acierta las cinco bolas blancas y la Powerball roja este miércoles, tendrá que decidir cómo recibir una cantidad de dinero capaz de cambiar por completo su vida.
Powerball muestra actualmente un premio mayor estimado de $975 millones y un valor en efectivo de $422.3 millones.
La opción del pago único entrega una cantidad considerablemente menor que el premio anunciado, mientras que la alternativa anualizada distribuye el dinero mediante pagos durante aproximadamente tres décadas.
Es una diferencia de cientos de millones de dólares que convierte la forma de cobrar en una de las primeras grandes decisiones financieras para cualquier ganador.
Ver este video en su propia página →
¿Qué harías si ganas los $975 millones?
Comprar una casa, ayudar a la familia, invertir, viajar o simplemente dejar de preocuparse por las cuentas: un premio cercano a los $1.000 millones abre posibilidades difíciles de imaginar.
Pero antes tiene que aparecer el boleto ganador: El próximo sorteo será este miércoles y, después de 43 intentos consecutivos sin ganador, todas las miradas estarán nuevamente sobre seis números.
Lo que viene: Si nadie consigue la combinación completa, el premio seguirá acumulándose y podría superar la barrera de los $1.000 millones.